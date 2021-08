El equipo local de Facundo Manes denunció públicamente la ruptura de carteles. "No podemos permitir que vuelvan las viejas prácticas de la política", enfatizaron.

Los miembros de “Dar el Paso”, que tiene como precandidato a diputado en nivel nacional a Facundo Manes, denunciaron “campaña sucia” en la ciudad ante los reiterados hechos de vandalismo con los carteles del espacio.

Desde el equipo de Facundo Manes expresaron, “romper los carteles de Facundo y María Elena habla de la pérdida de valores, nosotros preferimos debatir y no destruir. No se puede permitir esta campaña sucia. No nos vamos a quedar callados”.

Estos hechos vienen ocurriendo en otros distritos; La Plata fue el municipio más perjudicado, Manes ya realizó la denuncia pertinente. Finalmente, concluyeron: “No nos van a callar y no le van a prohibir a la gente que tenga la posibilidad de elegir a quienes ellos quieran que los represente. Vamos a seguir adelante porque Facundo y María Elena representan el fin de esa política”.