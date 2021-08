El atleta zarateño,Hernán Barreto, llega a Tokio 2021 después de dos grandes actuaciones en los Juegos Paralímpicos anteriores. Fue medallista de bronce en Londres 2012 (200 metros T35) y ganó dos más en Río 2016 (100 y 200). Ahora está listo para pelear por otro podio pero sabe que será complicado, tanto o más que antes. Sobre eso charló en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino (miércoles a las 21 por Eco Medios, AM 1220), antes de su partida al lejano oriente donde ya se encuentra.

Hernán contó cómo es su trabajo en estas últimas semanas: “Siempre hay cosas por mejorar. Yo no soy tan explosivo en la salida y busco perfeccionar eso. Si logro salir fuerte y rápido, gano centésimas que me pueden posicionar en un podio”. “Creo que estos Juegos van a ser más difíciles que los anteriores en cuanto a lo competitivo. Todo será mérito de mi trabajo. Pero siento que va a ser más competitivo todo”, añadió.

¿Cómo lo afectó la pandemia y la reprogramación de los Juegos? Barreto explicó: “Esta edición tiene un condimento especial por cómo se dio todo. No me reprocho nada: pude disfrutar de mis hijas durante la cuarentena”. Y luego aseguró: “No le voy a echar la culpa a la pandemia si no me va bien en Tokio. Los entrenamientos perdidos no se recuperan. Pero soy consciente de que si estoy acá es porque hice las cosas bien. Va a ser difícil pero linda la competencia”.

Hernán también defendió los logros de su carrera: “No es casualidad que estemos durante 10 años entre los mejores del mundo junto a mi entrenador Ariel González. Fue trabajo. Maduré mucho y si me toca subirme al podio en Tokio lo voy a disfrutar mucho. Y si no, trabajé para lo que venga”. Y quiso dejar un mensaje conciliador: “La gente piensa que si no ganaste una medalla sos un fracasado. Y detrás de cada atleta hay un trabajo, un proceso. A veces eso no se ve reflejado porque simplemente no ganaste una medalla… Es lamentable pero es la realidad”.

Para Barreto, la prioridad para estos Juegos es que el movimiento paralímpico gane más terreno en el país: “Más allá de Olímpicos y Paralímpicos, hay que tener en claro que todos somos deportistas argentinos. Las comparaciones van a existir pero aspiro a que seamos todos un mismo tipo de deporte: unir al olimpismo y el paralimpismo”.

“Le pido a los argentinos que apoyen a los atletas paralímpicos en Tokio. Detrás de ellos hay mucho trabajo y cosas que se dejaron de lado para representarlos. Ojalá podamos tener una buena actuación todos”, cerró Hernán.

Los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 se disputarán del 24 de Agosto al 5 Septiembre.