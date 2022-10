En la última jornada se sumaron las de plata alcanzadas en Handball Escolar Sub 14 y Beach Volley Sub 16 y la de bronce lograda por Solana Pereyra en Taekwondo. Así, terminó con la misma cantidad de preseas que el año pasado.

Este jueves culminaron las Finales de los Juegos Bonaerenses 2022 y la delegación de Campana, que contó con el acompañamiento de la Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura, se despidió de Mar del Plata con un total de 25 medallas.

Las últimas preseas cosechadas por nuestra ciudad fueron logradas por el equipo masculino de Handball del Colegio Dante Alighieri que resultó subcampeón en la categoría Escolar Sub 14 (perdió la final ante Lanús) y por la pareja de Beach Volley Sub 16 conformada por Alexis Martra y Julián Gotta, quienes no pudieron en la definición ante la dupla de La Matanza.

Anteriormente, en la noche del miércoles, Solana Pereyra se había colgado la medalla de bronce en Taekwondo, en la categoría hasta 43 kilogramos.

De esta manera, Campana culminó las Finales 2022 con 2 medallas de oro, 14 de plata y 9 de bronce. Estas 25 preseas igualan la cantidad récord alcanzada el año pasado (en 2021 se habían logrado 9 de oro, 5 de plata y 11 de bronce).

El detalle de las medallas conquistadas en esta edición es el siguiente:

ORO (2): Angelina Muga (100 metros con vallas Sub 16) y Leonel Imboden (Lucha Libre hasta 53 kilogramos).

PLATA (14): Alexis Martra y Julián Gotta (Beach Volley Sub 16), Colegio Dante Alighieri (Handball Escolar Sub 14 masculino), Germán Torres (100 metros +17 años PCD motor, categoría 46), Chiara Alfonso (Lucha, categoría Libre hasta 53 kg), Ulises Qualia (Natación, 50 metros libres Universitario), Maximiliano Priegue (Golf Sub 18), Dylan Viera (Taekwondo Sub 14 hasta 33 kg), Manuel Vilela (Lanzamiento de Jabalina Sub 14), Franco Rondán (Lanzamiento de Jabalina Sub 16), Agustina Díaz (Salto en Largo Sub 16), Martina Motroni (100 metros Sub 16), Julieta Rodríguez (Lanzamiento de Bala Sub 18), Sofía Carmona (Salto Triple Sub 18) y Simón Cáffaro (110 metros con vallas Sub 18).

BRONCE (9): Solana Pereyra (Taekwondo, hasta 43kg), Lola Torres (Salto Triple Sub 16), Félix Arredondo (Lanzamiento de Disco Sub 16), Ulice Villalba (Salto Triple Sub 18), Enzo Peña (Salto en Alto Sub 18), Florencia Andrada (100 metros con vallas Sub 18), Iara López, Malena Rodríguez, Sofía Carmona y Florencia Andrada (posta femenina 4x100 Sub 18), Brian Giménez (Salto en Largo PCD Visual, categoría 11) y Lola Herrera (Solista Vocal Sub 15).