Jubilados ANSES: Análisis sobre las Moratorias. Nueva fecha de vencimiento de la moratoria previsional. Puntos claves del proyecto que se trata en Diputados.

Por Dra. María Laura Chouhy

A modo de introducción… ¿Qué son las moratorias previsionales? Si trabajás en forma autónoma o en relación de dependencia y tenés la edad para jubilarte, pero te falta completar los años de aportes, podes adherirte a una moratoria que te permita completar los años que te faltan, comprando los mismos, los cuales son descontados mes a mes del haber jubilatorio.

Muchas consultas me llegan al estudio por la “tan esperada” renovación de la moratoria previsional y es que en mi opinión esto no se trata de un tema político como muchos piensan.

Cantidad de veces la gente me ha preguntado si pertenezco a un determinado partido político por estar de acuerdo con las moratorias para jubilados y la respuesta siempre es la misma: NO. No pertenezco a ningún partido político, pero amo el derecho, lo justo y creo fervientemente que el derecho previsional argentino, se trate del gobierno que se trate está muy desgastado y vapuleado. Nuestros adultos mayores no pueden percibir su retiro y los que lo hacen reciben una jubilación mínima muy por debajo del salario mínimo vital y móvil.

Entonces los clientes preguntan. ¿Por qué alguien que no aporto nunca… se jubila? (moratorias) y yo que aporte toda la vida tengo que esperar? ¿O cobro lo mismo? Muchos interrogantes, y si, justos interrogantes. Y es que el sistema integrado jubilatorio funciona mal, claramente la persona que tiene los aportes realizados correctamente debería cobrar lo que corresponde en tiempo y forma, ¿pero que pasa con las personas que no lo hicieron? ¿Y porque no lo hicieron? Ahí está la cuestión. Soy una convencida que hasta cierta edad tienen derecho al beneficio jubilatorio y esto lo hacen a través de las moratorias. Por una simple y triste razón, porque en Argentina la informalidad y la desocupación laboral siempre han tenido una tasa muy alta. Además de esto, hay que reconocer que hemos vivido en una sociedad muy machista, donde la mujer se dedicaba a las tareas domésticas y al cuidado de los hijos, tareas no remuneradas o trabajaban en la informalidad. Entonces muchos hombres se desarrollaban profesionalmente y al cumplir la edad jubilatoria tienen y tenían sus beneficios. ¿Pero las mujeres? Qué pasa con ellas, nuestras madres, nuestras abuelas. Hoy en día las mujeres trabajamos a la par de los hombres, pero antes eran las menos, por eso estoy convencida que estas moratorias son necesarias, pero tienen una fecha de caducidad, simplemente por los tiempos que vivimos.

Al mismo tiempo creo que estas moratorias subsanan un poco los errores sociales y políticos que se han cometido en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, y trata de igualar, aunque mas no sea con una jubilación mínima a las personas más vulnerables, ya que todas las moratorias vigentes requieren de una evaluación socioeconómica.

Solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres en edad jubilatoria están actualmente en condiciones de hacerlo, por lo que el resto requerirá de una moratoria que les permita comprar aportes para acceder a este derecho. En este escenario, las más afectadas son las mujeres, que históricamente presentan mayores tasas de desocupación e informalidad que los hombres, lo que se vincula a las desigualdades estructurales existentes en el mercado laboral que repercuten directamente en el acceso a sus derechos. Solo el 6,6% de las mujeres de entre 55 a 59 años tiene entre 25 a 27 años de aportes, mientras que el 46,1% no cuenta con ningún aporte al sistema jubilatorio.

Desde 1990 en adelante se observa un nivel promedio elevado de desocupación (35,3%) y empleo no registrado (45,7%) y picos sensibles (21,5% en desocupación en mayo 2002 y 50% de trabajo no registrado en el tercer trimestre de 2003). En la actualidad la tasa de desocupación cayo considerablemente. Con estos números, son 1,48 millones de personas en todo el país que no tienen trabajo.

Dicho esto, y respecto a la renovación de la moratoria vigente la misma se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022. Esta moratoria continúa vigente para las mujeres que cumplan la edad jubilatoria (60 años y menores de 65 años). Los períodos a incluir deben estar comprendidos entre el 1° de enero de 1955 al 31 de diciembre de 2003 y desde los 18 años de edad. Se renovó tal cual estaba.

Es por esto que el punto clave del nuevo proyecto que se tratara en diputados es modificar el año 2003 por el año 2008 para que más hombres y mujeres puedan acceder a su retiro.

Tras la extensión provisoria, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados retomará este miércoles el tratamiento del proyecto que busca extender por ley el régimen de moratoria previsional, norma que permite acceder a una jubilación a aquellas personas que cuentan con la edad correspondiente, pero por diversas razones no han completado los años de aporte durante su trayectoria como trabajadores activos. Esperemos que esto suceda pronto y que de a poco el sistema jubilatorio vaya mejorando para lograr la igualdad entre hombres y mujeres.

