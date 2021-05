JUBILACIONES. ANSES reconocerá aportes a mujeres en edad de jubilarse que hayan tenido hijos. TODO LO QUE HAY QUE SABER. Por Dra. Maria Laura Chouhy.

Según las últimas noticias a los fines de facilitar que muchas mujeres puedan jubilarse, Anses computará años de aportes previsionales por cada hijo que tengan.

El programa se llamaría “Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado”.

Esta nueva normativa flexibilizaría la posibilidad de que muchas mujeres que han sido madres y han dedicado su tiempo al cuidado de los mismos hoy puedan acceder a una jubilación más fácilmente.

Se formalizaría de la siguiente manera según los últimos trascendidos:

Un año de servicios previsionales por hijo/a para mujeres y personas gestantes con hijos/as nacidos/as vivos/as o adoptados siendo menores de edad.

A las mujeres que hayan sido titulares de AUH (y el niño o niña haya percibido este derecho por lo menos durante 12 meses) se les computarán dos años adicionales.

A las trabajadoras registradas que hayan hecho uso del período de licencia por maternidad y por excedencia. También se les reconocerá el mismo plazo a los fines de acceder al derecho a una jubilación.

Si bien en la actualidad existen moratorias vigentes hay miles de mujeres que no pueden acceder a ellas, ya que las mismas tienen un límite de compra de años de aportes y por esta razón muchas de ellas no llegan a cumplir con los requisitos

Esta medida viene a paliar un problema de las actuales moratorias que no siempre alcanzan para suplir los años de servicio faltantes. Este programa permitirá el acceso inmediato a un beneficio jubilatorio a gran parte de las actuales mujeres adultas mayores que no han podido acceder al beneficio jubilatorio con las moratorias vigentes, muchas de las cuales, hoy no tienen ningún ingreso.

Es por eso, que es muy importante que TODAS las mujeres en edad de jubilarse y tengan hijos cuenten con asesoramiento previo con un profesional abogado, especialmente para saber si se encuentra en condiciones de acceder al “Programa” o en su caso, a que moratoria vigente.

Este nuevo programa entrará en vigencia en los próximos meses, no dude en realizar su consulta cuanto antes, Ud. puede estar alcanzada por el programa.

Dra. María Laura Chouhy

Abogada.

T° IX F°60 CASN

T° 82 F° 290 CACPF

T° 405 F° 607 MF

Gral Paz 963 Zárate. Cel. 03489-15350808

En Campana: Belgrano 505.

www.estudio-chouhy.com.ar