José Luis Ibar (65), además de plasmar sus proyectos arquitectónicos en zona norte de la provincia de Buenos Aires, llevó más allá su creatividad y actualmente se dedica al diseño de joyas exclusivas en plata. Lo que empezó como un juego desde el quincho de su casa, se convirtió en una pasión y oficio, alcanzando a exponer en el Louvre y en otros museos de Europa.

“Hace unos años empecé un curso de joyería, desde muy chico me atraía hacer cosas manuales como pintura y cerámica. Decidí montar un taller en mi casa en Zárate y fue creciendo solo, dio la casualidad que la esposa de un joyero me regaló un montón de herramientas y así empecé”, comentó Ibar.

A principios de 2018, una representante de Argentina del Louvre se comunica por Facebook para pedirle fotos de sus piezas hasta que un día le dijo que fue seleccionado para exponer en el Museo. “En octubre salí para Francia, con varias colecciones compuestas de colgantes, pulseras y anillos. A la semana siguiente, me avisaron que fui seleccionado por la comisión dinamarquesa para presentar estas piezas en Copenhague”, recuerda Ibar.

Las joyas que despertaron mayor interés en Europa surgieron de forma espontánea: “Ver en una comida unas conchas marinas y decir: ‘Voy a hacer algo con esto’. De algo mundano, que es común encontrar, darle una terminación para que eso deje de ser una concha marina y pase a ser un objeto nuevo”.

Y añade: “Después expuse en Milán, Venecia y Roma. Fue una serie de cosas que fueron surgiendo, una tras otras, que no podía creer”. En octubre del 2019 volvió a exhibir colgantes en el Louvre: “La experiencia de estar con gente de todo el mundo que están mirando tus piezas, es algo inexplicable”.

“Las primeras piezas que fueron seleccionadas en Europa me llamó la atención que en la Argentina no tuvieron repercusión. Nosotros somos más tradicionalistas y, como arquitecto, vuelo por la imaginación”, señala.

El joyero afirmó que trabajar desde el quincho y estar en contacto con su familia lo incentiva a seguir adelante con su proyecto: “Estamos viviendo un momento malo económicamente en donde el material que uso aumenta constantemente. De pronto, diseño algo y no tiene tanta repercusión, pero mi esposa y mis hijas me empujan a que continúe”.

Desde pendientes, collares, pulseras hasta anillos, fue volcando la arquitectura en las joyas: “Algunas piezas son casi geométricas, mientras que otras no responden a nada, simplemente son formas que me resultaron atractivas. Cada diseño que hago es único e irrepetible”.

En Argentina, en arquitectura trabajó en los partidos de Zárate, Escobar y Pilar. “Podría estar jubilado, pero es un poco lo que me mantiene económicamente. Repartir el tiempo con la joyería no es fácil, hay momentos en donde la arquitectura me absorbe, pero cada vez es más el espacio que le estoy dando a la joyería porque es lo que a mí me despeja y hace aumentar mi creatividad”.

Ibar, cuando está diseñando una joya, no puede poner en palabras lo que siente: “Es algo que a mí mismo me intriga saber cómo va a quedar terminada”, comenta. “En algunas ocasiones, estoy mirando televisión y paralelamente mi cerebro está pensando o imaginando cosas. Agarro un papel y trazo una línea, de ahí surge una nueva joya. Puedo estar viendo algo concreto, como un foco de un vehículo, y eso me sirve como punto de inspiración”.

Como referencia en ambas profesiones toma de referencia a su familia: “Puedo decir que, como arquitecto y joyero, quiero que otra persona que no esté en esos rubros vea como estoy diseñando, si es agradable a los ojos y se comprende”.

Ibar diseñó algunas joyas a pedido y dependiendo del nivel de complejidad, le lleva entre cuatro a veinte días: “Se entregan con un certificado de autenticidad, donde figura el nombre de la pieza, con los materiales que está hecha, mi sello y firma”, detalla.

En la actualidad, el joyero está lanzando una nueva colección que se llama Hilos: “Es algo nuevo que me entusiasma porque estoy utilizando una técnica nueva. No me gusta quedarme estancado en algo, sino ir innovando”.