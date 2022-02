Luego de haber mantenido una fuerte interna con Sabina Frederic, ahora Sergio Berni también genera conflictos con Aníbal Fernández.

Sergio Berni vuelve a ser un dolor de cabeza para el oficialismo, luego de que encendiera la interna con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien no se quedó callado: lo trató de "mercenario" y dijo que "perdió un amigo".

Todo comenzó cuando Berni reclamó públicamente en una radio afín a la oposición que desde Nación no lo asistían en la lucha contra el narcotráfico y criticó públicamente a Aníbal Fernández, a quien calificó de "patético". Además, sembró dudas sobre su función como Ministro. "La nación no está capacitada de actuar y vimos 24 horas de inacción total. Hay que discutir nuevos paradigmas porque esto ha fracasado", cuestionó.

La forma en la que Sergio Berni salió a hablar hizo eco en Aníbal Fernández, quien lo acusó entre líneas de venderse a una operación política. "Un domingo por Radio Mitre, y amparado por todos los medios, no lo hace cualquiera. Él lo hizo con toda la mala intención del mundo, que lo aproveche", retrucó.

Y aseguró que "lo que está diciendo es mentira, lo que pasa es que yo nunca le contesto a él, entonces solamente tiene el background de lo que le cuentan, no de lo que sucede", dijo Aníbal Fernández en Radio Mitre. "Se ve que le han dado un par de caramelos para que diga lo que dijo, y así están las cosas. Yo no tengo ganas de pelearme, porque no le voy a dar bola, así que ya está", agregó el jefe de la Policía Federal.

La semana pasada habían tenido un cruce por un tweet del ministro nacional, pero el propio Fernández le había bajado el tono a la polémica, y aseguró que no tenía ningún problema con Berni. "Somos amigos hace 30 años", había dicho.

La crítica abierta de ayer en Radio Mitre parece ser la gota que colmó el vaso de la amistad. "Es un gesto de un mercenario, lástima que es un amigo y lo estoy perdiendo en este momento", aseguró Aníbal Fernández.

Sergio Berni, un dolor de cabeza constante para el oficialismo

Una vez más, el ministro de Seguridad de Axel Kicillof vuelve a ser el foco de la polémica y a agrietar el Frente de Todos, que cada vez lo mira con mayor desconfianza. No es la primera vez que se cruza con Aníbal Fernández, quien ya le había marcado los límites cuando el ex Secretario de Seguridad del kirchnerismo lo había criticado: "ni el Presidente ni yo necesitamos su aprobación", sentenció.

Hay que recordar que Aníbal Fernández había llegado a la silla de Seguridad para fortalecer el gabinete luego de la derrota del oficialismo en las elecciones primarias. El Frente de Todos recurrió a él para "endurecer" su núcleo kirchnerista y también para revertir una imagen de "debilidad" que mostraba Sabina Frederic, de perfil más "garantista", justo cuando la inseguridad volvía a meterse en la agenda política a pocos días de las elecciones.

Lo cierto es que Sergio Berni tuvo mucho que ver con el esmerilado que terminó por costarle el puesto a Frederic. Lejos de mostrar trabajo en conjunto, criticó sus políticas de seguridad en cada oportunidad que tuvo, al punto de tensionar la relación entre el Gobierno nacional y el bonaerense.

Todo por un encono personal: Frederic eligió a Cecilia Rodríguez como jefa de Gabinete. Rodríguez había sido Ministra de Seguridad cuando Berni era el número 2, y tuvieron una muy mala relación. La elección de la ex ministra de Alberto Fernández no fue pasada por alto por Berni, quien "le hizo la cruz".

Pero los desplantes del líder de la Policía Bonaerense no se limitan a su pésima relación con los ministros nacionales. En el plano político, en más de una oportunidad jugó al opositor: rompió la unidad en el Frente de Todos al querer presentar su lista en la segunda sección, que luego bajó; alentó la interna peronista junto a Fernando Gray, y amagó en varias ocasiones a dejar su cargo.

Axel Kicillof decidió sostenerlo en cada una de las oportunidades. Confía en su labor como Ministro y en el trabajo territorial que realiza Berni, y se tapa los ojos cada vez que comete algún desplante. ¿Habrá muchos más?...

