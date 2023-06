Intendentes de Unión por la Patria exigen unidad en Provincia

Una decena de mandatarios comunales bonaerenses afirmaron que no irán en dos listas si no hay unidad.

Una docena de intendentes y dirigentes de Unión por la Patria reclamaron una lista de unidad en el oficialismo, en medio de una advertencia sobre la competencia.

"Expresamos con absoluta contundencia y claridad nuestra voluntad de que haya una lista de unidad dentro de nuestro espacio", afirmaron en un documento difundido este martes.

Además, señalaron que "los argentinos no quieren disputas sino un programa claro y concreto de cara al futuro".

Alberto Descalzo, Federico Achaval, Leo Nardini, Gustavo Menendez, Santiago Maggiotti, Javier Osuna, Juan Andreotti, Ariel Sujarchuk, Karina Menéndez, Juani Ustarroz, Fernando Moreira, Leo Botto, Lucas Ghi, Mariel Fernández y Mauro García, Ricardo Curuchet firmaron el

documento.

Y advirtieron: "De no lograr unidad en las listas nacionales y provinciales, no seremos funcionales a esas divisiones y acompañaremos en nuestros distritos a la lista que encarna el proyecto político que queremos para nuestros vecinos y no iremos en ambas".

Escrito por Noticias Argentinas