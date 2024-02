Intendente Matzkin sobre la peatonal Justa Lima: "se contrató y se pagó por un adoquinado de pórfido de 5cm, pero el que encontramos era de 2cm"

El intendente explicó la situación de la calle Justa Lima, las roturas ocurridas en Independencia e Ituzaingó, qué dicen los pliegos de la obra, cómo se construyó en realidad y cómo el Municipio procederá luego de la rotura.

En primer lugar, Matzkin manifestó que la decisión de la reapertura de Justa Lima de Atucha se realizó en base a la Ordenanza del año 2.013, que establece que debe que estar abierta al tránsito vehicular y a un pedido de los comerciantes de la zona. “No vinimos a romper ningún sistema, sino a cumplir con una ordenanza. Mucho se ha dicho `se rompió la Peatonal´, pero en realidad lo que se rompió es la calle Ituzaingó e Independencia, que está abierta al tránsito desde siempre. No se rompió la Justa Lima”, declaró.

Luego, detalló la situación: “Uno tiene que presumir que lo que hace el Estado es lo correcto y que está bien. Por ello, fuimos al pliego de licitación de la obra. El pliego tiene entre sus condiciones el hacer un adoquinado de pórfido de 5 cm, apto para el tránsito vehicular. Pero la Peatonal no tenía esto, que es lo que se contrató y se pagó, sino que tiene uno de 2 cm. Esto nunca va a tolerar el tránsito vehicular, porque cuando se mueve, el encastre no lo sostiene. En cambio, el pórfido de 5 cm genera un peso y un trabado que hace que no se salga”.

“Nosotros lo que vamos a hacer ahora es citar a la empresa que participó de esta licitación adjudicada para decir: esto es lo que tenías que poner y esto es lo que pusiste, ¿qué pasó? Y a raíz de eso vamos a tomar un camino que es: o la empresa se hace cargo y lo vuelve a poner, o nosotros lo tenemos que judicializar. Ya la convocamos, viene hoy a las 13 hs. Vamos a dar la buena voluntad de que se levante y se vuelva a hacer, sino lo hará el Municipio y lo reclamará, pero la Justa Lima tiene que estar bien hecha. Vamos a hacer una reparación de momento, para reabrirla al tránsito, con asfalto en frío, pero no es lo que tiene que ser”, concluyó.

Por su parte, el secretario de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos, Sergio Agostinelli, agregó: “La construcción no está tal cual el pliego. Además, la obra no tiene acta de recepción provisoria ni definitiva, es una irregularidad que encontramos en el expediente. Podríamos decir que no estaría recibida por el Municipio, por eso no se han entregado las pólizas”.

Y finalizó: “El problema técnico que encontramos es que no es un simple cambio de una piedra por otra. Porque no sólo que tenemos que ir más abajo, sino que no van a dar los niveles hidráulicos. Son 3 cm de diferencia de una cuadra con otra donde no puedo llevar el agua”.