#zarate

INTENDENTE MATZKIN: "No hay cámara, patrullero, policía y prevención que alcance si cuando se lo atrapa no queda adentro"

"Cuatro delitos y tres detenciones en menos 10 días y en todas salió por la misma puerta que entró. Como abogado siempre defiendo las garantías del proceso penal. Y también siempre defiendo el derecho a vivir libres y seguros.

Si la justicia no confía en el Estado cuando se detiene a un delincuente no tenemos futuro seguro.

Este delincuente mayor de edad fue capturado luego de robar la Casa de la juventud, a un vecino en la costanera, por escapar por los techos y ahora por robar en una obra en construcción.

Ya está basta. Tiene que estar preso y pagar por sus delitos. Creo en la oportunidades de vida pero también en el que las hace las paga. Así no se puede más. Una vez te podés equivocar pero 4 veces no. Los delincuentes adentro. Los inocentes afuera"