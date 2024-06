Intendente Matzkin: "el informe del Ministerio de Ambiente dice que el relleno sanitario aún está en trámite de habilitación"

“Ayer recibimos el informe del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires donde dice que el relleno sanitario aún no tiene su habilitación final y está en trámite. No lo digo yo, lo dice el Ministerio que da la aprobación final y encima es del mismo signo político de los concejales que dijeron lo contrario ayer” expresó Matzkin.

El intendente hoy se manifestó en redes sociales sobre el tema y expresó: “Hice un tuit explicativo con imágenes del documento que dice eso, recordando también la condena a cuatro años del dueño del predio que ningún medio reflejó y la apertura a procesos civiles por el pasivo ambiental que no sólo la gestión de Cáffaro nunca habilitó sino que tampoco traspasó el dominio a favor del Municipio, por la que ahora caen embargos de la causa Concaro”.

Este informe es resultado parcial de las reuniones técnicas y políticas entre el Municipio y la Provincia, por lo que Matzkin expresó: “Estamos al tanto de este tema por el simple motivo que lo venimos trabajando en La Plata, y en Zárate, con un gobierno que no es de nuestro signo político así que lo hacemos de una forma muy profesional y técnica. La realidad es que hoy no está habilitado, y en todos estos años tampoco lo estuvo a pesar de que habrían tirado residuos allí según consta en un acta de inspección de la Provincia a principios de mayo. ¿Creen que es un capricho que Zárate, Campana, San Antonio de Areco, o Baradero no tiren allí si es que está habilitado? Nosotros estamos avanzando porque lo queremos resolver, pero todo en marco de la ley y el visto bueno del Ministerio de Ambiente, para eso es central cumplir todos los requerimientos para poder inscribirnos en el Registro de tecnologías de Residuos Sólidos Urbanos.”

Al finalizar, Matzkin explicó que: “Lamento que mostrar este informe vaya a contramano de concejales que fueron a una conferencia de prensa de buena voluntad, porque es su mismo signo político quien dice lo contrario, yo ya había recibido al concejal Morino para explicarle el tema pero se ve que tiene otros intereses sobre este predio, fue parte del problema con Cáffaro (aunque lo quiere olvidar) y quiere seguir siéndolo.”