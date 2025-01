Informe: Defensores Unidos de cara al 2025 en su tercer paso por la B Nacional

Por Julián Eboli

Defensores Unidos cerró lo fuerte de su pretemporada en el predio Las Clavelinas de Ingeniero Maschwitz y se prepara para el arranque del Torneo donde debutará el domingo 9 de febrero ante Mitre, en el intenso calor santiagueño a las 17 horas. Luego, se presentará en Villa Fox el sábado 17 en el mismo horario. Previo tendrá una serie de amistosos, donde ya jugó uno, que contó en tres tiempos de 30 minutos y derrotó 1 a 0 a Luján con gol de Diego Aguirre. Este sábado a partir de las 9 enfrentará a Sportivo Italiano en Zarate, donde habrá dos tiempos de 45 minutos Luego, tiene programados jugar con la reserva de Tigre, Deportivo Merlo, Juventud Unida y algún otro partido a confirmar.

El plantel de este 2025 es prácticamente nuevo, ya que la dirigencia se movió muy bien en este mercado de pases e incorporó experiencia y juventud; ante la salida de varios referentes de la institución que lograron el Ascenso en 2022 y que el hincha los va a tener en el corazón toda su vida. También la ida de otros jugadores que pasaron por el club algunos de muy buen nivel y otros de rendimiento regular y el préstamo de algunos a otros clubes. La continuidad del cuerpo técnico que finalizó el torneo pasado, con el agregado de gente que conoce la institución; le dan un valor extra para que el hincha renueve las ilusiones ante tantos cambios de nombres.

El cuerpo técnico con la confirmación de Darío Gigante a la cabeza, esta conformado de la siguiente manera:

Francisco Garrido (Ayudante de Campo)

Rodrigo Bustamante (Ayudante)

Daniel Robina (Preparador Físico)

Alejandro Urtiaga (Preparador Físico)

Favio Bizani (Entrenador de Arqueros)

Carlos Campodonico (Entrenador de Arqueros)

Leo Coronel (Kinesiólogo)

Martín Viñas (Psicólogo)

Sofia Aguerre y Mercedes Ibas (Nutricionistas)

Kevin Jaimovich (Vídeo analista)

Y los utileros y todoterreno Walter “El Loco” Gómez y Jorge “Percha” López

En cuanto al plantel profesional, fueron 32 los que están en plena etapa de Pretemporada.

Alejandro Sanchez: “El Oso”, arquero de 38 años con último paso por Atlanta, debutó en Platense y paso por clubes como Atlético Tucumán, Chicago, Central Córdoba, entre otros.

Juan Roca: extremo de 24 años con último paso por Gimnasia y Tiro de Salta

Mariano Mauri: lateral de 30 años viene de Sportivo Belgrano de San Francisco

Thomas Carosio: volante de 21 años llega de Fénix

Martín Caballo: volante central de 25 años proveniente de Sportivo Las Parejas

Tomas Ferreyra: Del club, ya debutó en Primera

Nahuel Basualdo: Lateral derecho proveniente del Club Almagro y con pasado en CADU

Lautaro Ceratto: delantero de 32 años proveniente de Circulo Deportivo

Joaquín Tello: Del Club primer contrato, ya debutó en Primera

Rodrigo Vélez: volante central de 33 años llega desde Chaco For Ever. Surgió en Tristán Suárez y luego tuvo un paso por Almirante Brown.

Bautista Carboni: de Inferiores, primer contrato

Daniel Carrasco: mediocampista de 31 años proveniente de Gimnasia y Tiro de Salta

Matias Rapetti: Recuperándose de una lesión del año pasado

Diego Espíndola: Del club, primer contrato. Debutó en Primera de lateral izquierdo en el último partido con Almirante Brown

Facundo Rassol: defensor central de 30 años proveniente de Club Deportivo Argentino de Monte Maíz

Jorge Scolari: defensor central de 35 años llega de Temperley

Camilo Heredia: delantero de 22 años proveniente de Real Pilar

Juan Cruz Arguello: lateral derecho de 24 años proveniente de Racing de Córdoba

Damian Rojas: Llegó en 2024 desde Lanús

Rodrigo Juárez: Llegó en 2024 desde Mar del Plata y es uno de los jugadores mimado por la gente

Martin Giménez: Tuvo que abandonar parte de la Pretemporada para realizarse estudios ya que arrastra una lesión del año pasado.

Facundo Laumann: El regreso de uno de los caudillos que la gente pedía su vuelta por su entrega y sentido de pertenencia, luego de su paso por Defensores de Belgrano

Dylan Salvo: de Inferiores, primer contrato

Santiago Patroni: 22 años proveniente de All Boys es volante y extremo por izquierda. Hizo inferiores en Tigre y pasó por Armenio.

Diego Aguirre: delantero de 31 años proveniente de Acassuso, fue uno de los máximos goleadores de la categoría B Metropolitana con 18 goles en 2024

Alejandro Toledo: delantero de 34 años proveniente de Sportivo Belgrano. También paso por Boca Unidos y Olimpo.

Agustín Osinaga: El marcador central tiene 26 años y realizó las divisiones inferiores en Boca. Paso por Agropecuario, Santamarina, Douglas Haig y Olimpo, donde durante el 2024 jugó 30 partidos y marcó 2 goles.

Enzo Trinidad: volante de 28 años proveniente de Nueva Chicago

Lucas Pedraza: Del club, ya debutó en primera y firmó su contrato.

Francisco Di Franco: volante ofensivo de 29 años. Su último paso fue por Atlético Tucumán en la Liga Profesional Argentina. Debutó en Boca en 2013 y luego pasó por el fútbol de México, Chipre y Ucrania

Tomas Barbero: Llegó desde San Telmo en 2024

Mauricio Aquino: Arranca su cuarta temporada con CADU.

Con respecto a las bajas, fueron las siguientes: Javier Velázquez (se retiró del fútbol profesional), Ariel Morales, Damián Zadel, Nicolás Cavagnero, Franco Caballero, Martin Peralta, Brian Guerra (Chaco For Ever), Lautaro Arregui, Matías Contreras, Nicolás González, Luis Olivera ( a préstamo a Gimnasia y Tiro (Salta)), Guido López León, Matías Mariatti (Flandria), Maximiliano Ortigoza (San Martín (Burzaco), Fabricio Henricot (Alvarado), Alan Sombra (Patronato (Paraná), Franco Sivetti (Gimnasia y Tiro (Salta), Fernando Arébalo Bell, Matías Nizzo (Brown (Adrogué), Jehiel Fernández, Felipe Fernández Palazuelo, Jonathan Suárez Cortés, Franco Lonardi, Gabriel Scarpa, Mauro Alarcón, Juan Ponce de León ( a préstamo a Acassuso), Facundo Silva, Valentino Toniolo.

En este 2025, todas las instancias e información exclusiva de CADU la podrás seguir como siempre los todos los lunes desde la 19, desde el Facebook o la fan Page de “Con La Voz en el Estadio”, con la participación de “Larry” Leguiza, Julián Eboli y Luis María Casado; para “Con La Voz del Estadio Producciones “y Radio Estación Zarate, donde seguimos todas la actividades del club del barrio de Villa Fox. También seguirnos en #conlavozeneletadio en Instagram y TikTok.

El pueblo celeste espera con ansias el arranque del torneo y de a poco empezar a conocer las caras nuevas y algunas no tan nuevas de este torneo, donde Darío Gigante y todo su gran cuerpo técnico se preparan para dar lo mejor con el objetivo puesto en dejar a Defensores Unidos de Zarate en lo mas alto y con el objetivo de no solo conservar la categoría, sino también de poder ingresar a la Copa Argentina que el hincha cada vez que el club participó lo siguió con mucho entusiasmo.