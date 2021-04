INFORMACION IMPORTANTE

A partir de la situación sanitaria y en miras a las próximas medidas que se darán a conocer este viernes próximo, desde Anses Zárate Lima les informamos a los vecinos que el canal de comunicación oficial para informarles la adaptación a las medidas que se adopten será nuestro propio facebook.

Les informamos que no habrá operativos móviles, ni formas alternativas a la atención que solo se mantendrá en la agencia Anses sita en Brown 139; cualquier información contraria a esta es inválida y queremos prevenir acciones engañosas y estafas a los beneficiarios.

Consejos Utiles:

No proporcionar datos personales ni de ningún tipo ante llamados telefónicos.

No abrir la puerta ante visitas que digan ser operadores de Anses.

No difundir información no oficial.