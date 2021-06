Por Adriana Musumeci

Los fusiles revolucionarios son tan bellos

Como la Venus de Milo.

Y hubo mucha gente que se dio cuenta de ello.

Rataplán-rataplán- rataplán- plan- plan

(La vida allá afuera)

(Ella apreciaba, como Pessoa, la belleza de Venus de Milo)

No me reconozco

en la patria descuajeringada,

de shoppings, 0km,

fines de semana largos

y miseria (tanta miseria).

Pamela murió.

Asesinaron a la muchacha

de la casucha,

la que dormía en un colchón inmundo

sobre el barrial de la inundación

de la última sudestada

a unas cuadras

de Tenaris

y otras pocas de poderes

indiferentes…

Sufro

Y no me reconozco

en mis brazos cruzados,

en la mueca amarga de mi boca.

Me sonrojo.

No me reconozco

al cerrar los ojos

cuando no duermo.

Voces de locura

me agobian.

No salen de mí

(que no me reconozco)

vienen del televisor

son burdas voces

decadentes.

La luz de ese aparato

me enceguece,

me persigue

como antes me perseguía…

¿Qué?

¿Quién me perseguía?

No me recuerdo,

no me reconozco…

Pero escucho

Rataplán-rataplán- rataplán- plan- plan

(La vida allá afuera.)

