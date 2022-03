Los seres humanos somos seres con infinita capacidad de desear, fantasear e imaginar. Y finita posibilidad de realizar. Personas que podemos, incluso, imaginar que hacemos aquello que no podemos hacer dadas las características de nuestra especie; volar, por ejemplo.

He denominado en textos ya publicados a esta condición "incomodidad existencial".

Es decir, una incomodidad dada por el hecho de existir como seres humanos y no por una dificultad especial de alguien en particular.

Pensamos en cuántos lugares nos gustaría vivir. Pero vivimos en uno o en algunos en nuestra vida.

Pensamos cuántos oficios y profesiones nos gustaría ejercer. Pero habitualmente abordamos uno/a, dos.

Nuestra capacidad de imaginar supera muy muy ampliamente a nuestra posibilidad de realizar.

La frustración concomitante es también una frustración existencial y no producto de un problema.

No es una frustración que "enferme" en tanto podamos reconocerla como inherente a la vida de la especie a la que pertenecemos.

De allí, la importancia de ponerse en contacto sería y, diría, jubilosamente, con nuestra incomodidad existencial.

Seriamente porque es algo muy profundo, que define en buena medida nuestra condición humana.

Jubilosamente, porque es una consecuencia de estar haciendo en este mundo la experiencia de existir.

Ayer, sin buscarlo, tomé contacto con un poema de Emiliano Sánchez, poeta al que no conocía.

Yo prefiero a los locos,

los sensibles, los ingenuos,

los soñadores, los ilusos.

Yo me quedo con los rotos,

los heridos de amor,

los que sangran melodías,

los que lloran poesía,

los que pintan sonrisas,

los que todavía creen en utopías.

Me quedo con aquellos

que se atreven a seguir soñando,

propagando la esperanza

e invitando a enamorarse.

Yo me quedo con ellos,

los que no se doblegan

ante la frivolidad y la apatía,

con los que sienten y vibran,

con los que aman todavía.

Bella manera de expresar la existencia y el lugar en el que una persona elige estar, con quiénes empatizar, cual es el "nosotros" que está dispuesta a contribuir a construir.

En una época (seguramente, no la primera) de "fuegos cruzados" en el mundo y en el país, es sumamente difícil tener respuestas. Los interrogantes son muchos y cargados de ansiedad.

En lo personal, las respuestas precisas, categóricas, que aparecen como inapelables me resultan esquemáticas y me hacen pensar y sentir que son respuestas dogmáticas e, incluso, que se sostienen en una dosis de soberbia.

Prefiero estar entre los que "no saben".

Por supuesto que "no saber" no significa no sentir emociones ante lo que sucede. Las emociones surgen a borbotones y es importante darles lugar.

La frustración, la desilusión, la angustia ante estas situaciones no son las mismas a las que me referí al hablar de la "incomodidad existencial".

La incomodidad existencial tiene lugar como consecuencia de lo que no podría ser de otra manera.

Esta otra frustración, esta otra y muy grande incomodidad es una consecuencia emocional de lo que podría (y debería) ser distinto a como lo hacen quienes manejan los resortes del poder o se incluyen en la disputa por el mismo.

A la frustración que es producto de la incomodidad existencial, nos cabe reconocerla y aceptarla.

De la frustración que es producto de la incomodidad producida por lo que he llamado "fuegos cruzados" tenemos posibilidades de protegernos y es necesario que lo hagamos.

Protegernos no implica necesariamente apagar el televisor..

Protegernos significa, tomando la voz del poeta, atreverse a seguir soñando, a propagar esperanza, a amar.

Designar un ámbito en el mundo en el que nuestra acción tenga sentido y podamos observar los efectos beneficiosos de lo que hicimos.

Enamorarse de una persona, de una idea que puesta en práctica contribuya al bienestar de otros, de una música, de un paisaje, de un espacio de la propia casa en el que nos instalamos para hacer lo que nos gusta.

Amar a otros, a animales, a plantas.

Recordar que, como enseña Erich Fromm, el amor supone cuidado de lo que amamos, responsabilidad en tanto respondemos a sus necesidades, respeto por su integridad, conocimiento de su esencia.

"Nosotros". Locos (claramente, en sentido metafórico), sensibles, ingenuos, ilusos, soñadores… sin pretensiones de dominio sobre otros, sin enfrentar seres humanos con seres humanos, sin renunciar a convicciones políticas que conllevan propuestas que nos parecen mejores que otras pero que no requieren la aniquilación de quienes sustentan esas otras, con afán solidario, sin estridencias, con reconocimiento de la semejanza fundamental que los seres humanos tenemos por ser humanos, con el ferviente deseo de paz…

"Nosotros", los que se ignoran, seguiremos salvando el mundo.