La Municipalidad de Zárate informa cómo será el servicio de recolección de residuos ante el paro convocado por la CGT para este jueves 10 de abril.

El miércoles 9 de abril no habrá recolección de residuos para aquellos vecinos que tienen servicio nocturno.

En cambio, para aquellos vecinos que poseen recolección diurna no tendrán recolección el día jueves 10.

Por otra parte, no se realizará barrido manual de calles el jueves.