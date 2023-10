"IMAGINA", por Guillermo Rivelis

"Imagina que no existe el paraíso

Es fácil si lo intentas

Ningún infierno bajo nosotros

Por encima de nosotros solo el cielo

Imagina toda la gente

Viviendo el hoy

Imagina que no hay países

No es difícil

Nada por que matar o morir

Y ninguna religión tampoco

Imagina toda la gente

Viviendo la vida en paz

Puedes decir que soy un soñador

Pero no soy el único

Espero que algún día te unas a nosotros

Y el mundo será como uno

Imagina que no exista propiedad

Me pregunto

Si puedes hacerlo

No hay necesidad de codicia o hambre

Una hermandad de la humanidad

Compartiendo el mundo

Puedes decir que soy un soñador

Pero no soy el único

Espero que algún día te unas a nosotros

Y el mundo vivirá como uno"

Creación conmovedora de uno de los grandes artistas: John Lennon.

A la sombría y atroz luz de lo que sucede hoy, tal vez alguien pueda creer que John Lennon fue un soñador ingenuo o delirante.

Opino que no es así.

Ocurre, a mí entender, que, si bien John Lennon no es el único, no es la amplia mayoría de las personas las que imaginan con la fuerza y la convicción necesarias para que esta "imaginación" pueda ser real.

Sin países. O, dada la realidad consolidada hasta ahora, con países que concedan identidad pacífica y no bélica y puedan vivir e intercambiar respetuosamente y en paz.

Sin religiones. O con religiones que lleven a cabo la misión de ligar, acordar, generar lazos de amor.

Sin propiedades. O propiedades no acumulativas y no acumuladas. Propiedades que sirvan de albergue y calor.

Y sin infierno.

Sólo cielo.

Ser judío en Israel y en cualquier lugar del mundo no implica estar de acuerdo con la política del Estado de Israel ni con las acciones bélicas brutales que está desplegando en este momento.

La Torah consiste en algo muy distinto.

El Talmud enseña otra cosa.

Islam es la religión practicada por los musulmanes.

El Corán es el libro sagrado.

Los árabes comparten etnia y lengua.

Los musulmanes, religión.

No todos los árabes son musulmanes y no todos los musulmanes son árabes.

El Islamismo en un conjunto complejo de organizaciones políticas que buscan adaptar la vida política y estatal a los preceptos del islam.

Hay, entre los islamistas grupos moderados y grupos extremistas. Incluso terroristas.

Ser musulmán no implica ser islamista.

La guerra es entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel.

Las acciones del grupo terrorista Hamas son propias de personas desquiciadas y que han perdido todo sentido de humanidad.

Las acciones del gobierno del Estado de Israel sin brutales y han involucrado cruelmente a palestinos no representados por Hamas.

Judíos y musulmanes del mundo entero condenan el accionar del gobierno de Israel y de Hamas.

Asociaciones palestinas y judías argentinas deben condenar lo que hace el "otro" y lo que hace el "propio", para no caer en un absurdo y peligroso (dada la situación) mecanismo proyectivo de adjudicación de todo el mal al "otro".

Los países y las asociaciones constituídas parecen ser más resistentes al cambio y a la ampliación de las miradas y concepciones que los individuos.

Imaginemos como John Lennon.

Imaginemos ese mundo "uno" y compartido.

No es una condición suficiente. Hacen falta otras.

Pero es una condición necesaria.

Y nos permite participar no sólo como atónitos observadores, sino como deseantes y potenciales artífices de un mundo en paz.