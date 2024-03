Ideas para honrar la conmemoración del 170 aniversario de la creación del Partido de Zárate, por Ricardo Runza

El Partido de Zárate celebra este martes 19 de marzo sus 170 años de creación. Es un Partido bonaerense de unos 1200 km2 que viene de 16 años sin contar con un Gobierno Municipal abocado a gobernar todo su territorio y que además produjo un vacío cultural, político y de gestión en torno a la identidad del Partido.

Desde la política se bajó un discurso que solo puso foco en la ciudad cabecera, reduciendo al territorio a la nada misma. Se gobernaba para una porción minúscula. “Ciudad para la Vida”, así rezaba el eslogan.

Se fomentó la fractura limeña y esa identidad local en detrimento del distrito y su unidad. El fenómeno fue de tal naturaleza que hoy muchas maestras no saben si lo que se conmemora hoy es el día de la ciudad o el día del Partido. Docentes que enseñan educación cívica mal enseñan a nuestros niños en torno a este tema trayendo como consecuencia vecinos que ignoran donde viven y por ende la potencialidad que tiene en todo su conjunto integral este distrito que es la envidia de muchos otros de toda la provincia de Buenos Aires. En Lima esta situación de desinformación e ignorancia es peor.

El Partido de Zárate tiene habitantes que no saben acerca de su geografía ni historia. Algunos ni siquiera saben que viven en un Partido. La cosmovisón individual se reduce al barrio y al casco urbano donde reside. La territorialidad de pertenencia y su real dimensión no se tienen en cuenta, por ende no hay comprensión de todas las posibilidades de crecimiento y desarrollo que tiene este Partido bonaerense. Una especie de suicidio colectivo liderada por la ignorancia. Si no se entiende la dimensión del Partido (de sus 1.200 km2) no se puede comprender como tienen que diseñarse las políticas públicas para que sean efectivas para toda la población. Pero es comprensible. No pueden amar lo que desconocen. Pero lo más grave es que de esos habitantes surgen dirigentes políticos que sin visión agravan de manera constante el desconocimiento y por su vocación populista fomentan la desintegración, la fractura y la insatisfacción de todos los vecinos que habitan este territorio quienes además no se identifican con el valor del distrito. La ignorancia prima por igual en niños, adolescentes y adultos. La política está a la cabeza de la ignorancia, hasta ahora.

Son muy pocos los vecinos que llevan a cabo una labor titánica para acercar el conocimiento de la geografía y la historia riquísima de este Partido bonaerense y Enlace Crítico cumple una labor importantísima acercando estos conocimientos y valores a toda la población que accede a su portal. Por supuesto, no es suficiente.

Por tal motivo propongo una serie de ideas e iniciativas para que el nuevo Intendente Marcelo Matzkin pueda implementarlas en conmemoración de este aniversario en pos de fomentar el sentido de pertenencia y orgullo de los vecinos del Partido de Zárate como así también su integración territorial que de mejores condiciones de desarrollo, seguridad, prosperidad y bienestar a todos los que viven en este distrito.

1) Implementar un Programa de Instrucción escolar sobre la geografía e historia del Partido de Zárate para las escuelas del distrito destinado a docentes de nivel primario y secundario, en primer lugar; con la elaboración y distribución de un texto adecuado pedagógicamente que permita su difusión entre docentes y alumnos y; por último, con un plan de dictado de clases magistrales con el apoyo didáctico correspondiente para ambos niveles en todas la escuelas del distrito a partir de este año en curso mediante algunas pruebas piloto.

2) Financiar un proyecto arqueológico para la búsqueda del casco, capilla y puestos de la Estancia Jesuítica del Areco liderado por el Director del Museo Histórico de la Quinta Jovita y un equipo de arqueólogos de alguna universidad prestigiosa dedicados a este tipo de proyectos.

3) Cambiar la traza y el nombre del camino rural del km 103 de la RN 9 por el de camino a la vieja Estancia Jesuítica del Areco, señalizando la localización de los posibles lugares de localización y carteles con explicaciones que fomenten el turismo rural en ese sector del Partido.

4) Promover mediante asociación pública – privada la creación del Museo de la Agricultura. Propongo su ubicación en un predio sito en el km 102 de la RN9.

5) Poner en valor histórico y patrimonial la Hermita de la Pesquería en conjunto con el Obispado con jurisdicción del distrito.

6) Apoyar con los medios que sean necesarios toda acción cultural o deportiva pública o privada que promueva la integración territorial y el conocimiento de los caminos, parajes y lugares del Partido

7) Crear el cargo de Delegado Rural a fin de darle al territorio rural del Partido una autoridad municipal específica y desligar de esas funciones rurales a los Delegados de Lima y Escalada. Con esta medida podría mejorarse la llegada de todas las políticas públicas para atender las necesidades de los vecinos rurales y la producción rural, además de la problemática nunca resuelta de manera satisfactoria hasta ahora del mantenimiento de los caminos rurales del distrito.

8) Diseñar un proyecto de puente sobre el canal Yrigoyen para conectar la sección zarateña de la Isla Talavera al complejo Zárate Brazo Largo a fin de presentarlo ante el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y las autoridades competentes del Gobierno nacional.

9) Diseñar un proyecto de mejora de la porción del camino provincial 038 que une Lima con la ciudad de Zárate que contemple una Bici/Moto senda, banquinas asfaltadas, paradores de colectivos e iluminación para presentarlo ante el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires

10) Diseñar un proyecto de mejora de la traza de la RN193 desde la RN9 hasta Escalada que permita ampliar la cantidad de manos, disponer de colectoras asfaltadas, un puente de acceso a la RP193 dirección a Capilla del Señor y otro puente de acceso a la entrada a Escalada y conexión a RP031 / Avenida Antártida Argentina a los efectos de ser presentado ante Vialidad Nacional y Vialidad Provincial y las respectivas autoridades superiores de gobierno.

Es obligación de la política zarateña liderar la sociedad en el sentido aquí señalado. El Intendente, sus funcionarios y sobre todo los Concejales, como representantes del pueblo de este distrito, deberían abandonar su lenguaje y prácticas que hacen hincapié en su identificación en una ciudad determinada del distrito.

Es inexplicable porque no se auto referencian en el Partido de Zárate como tal sucede con sus pares en toda la Provincia. Si fuera un asunto de economía del lenguaje, “Partido de Zárate” son tres palabras que resultan iguales o más breves que identificarse como de “Zarate y Lima” o como “Zárate, Lima, y Escalada” o como “Zárate, Lima, Escalada e Islas”. “Partido de Zárate” son tres palabras que representan un todo, las otras, solo partes. Las palabras representan ideas. Las ideas, nuestro futuro.

Esperemos que el Intendente Matzkin y nuestros Concejales así lo entiendan. Que estos 170 años realmente representen un cambio en el sentido correcto. Nuestro Partido de Zárate tiene que ponerse en valor para todos y este puede ser un momento oportuno para ello.