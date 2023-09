"Humanidad sin armas" por Guillermo Rivelis

Mí nietito de siete años y yo estábamos sentados en el sillón del living.

Él jugaba un "jueguito" en la tele.

Yo lo acompañaba.

De pronto, me preguntó:

"Abuelo, ¿qué preferís? ¿que no haya guerras o un millón de pesos?".

Le contesté:

"Que no haya guerras".

Me dijo:

"Yo también. Porque no soy egoísta".

Mí nieto y su niñez ligaron la guerra al egoísmo.

Sintética explicación de una realidad que atraviesa la historia de la humanidad.

La guerra, los enfrentamientos armados, no son fenómenos naturales.

No son la lluvia, no son el frío, no son terremotos.

Son destructivas decisiones humanas.

Constituyen un camino, lamentable camino, que tomó la humanidad.

Pudo haber tomado otros.

La disputa por la posesión de territorios fue un motivo de gran injerencia en el planteo de guerras.

Ataques, defensas, disputas.

El conflicto bélico entre habitantes de un territorio por la apropiación y ejercicio del poder del mismo ha constituido otro motivo de injerencia.

En ambos casos, se trató y, tremendamente se sigue tratando, de un conflicto o conflictos asumidos en términos bélicos.

No son los conflictos el problema.

Los conflictos son lógica consecuencia de la diversidad humana.

Ocurrió y ocurre que los seres humanos que se ubicaron y se ubican de uno y otro lado del conflicto olvidaron y olvidan que el conflicto es un producto de una diferencia superficial respecto de una realidad profunda: la semejanza fundamental que tenemos entre nosotros los seres humanos por ser seres humanos.

Lo profundo: la semejanza fundamental

Lo superficial: las diferencias entre los seres humanos.

El conflicto: el producto de esas diferencias.

La guerra: una forma degradada de abordaje del conflicto.

Una forma degradada que desconoce o desmiente la semejanza fundamental.

Freud designaba "narcisismo de las pequeñas diferencias" a esa tendencia a darle más importancia a la superficialidad de las diferencias que a la profundidad de la semejanza.

Hay guerras, concretamente.

Hay formas de enfrentamiento que no son guerras declaradas, pero adquieren formas bélicas.

En estas últimas no es raro que "se escape" un disparo de arma.

O más de uno.

Nuestro país, en el siglo XX, ha vivido una guerra por el poder de un territorio y ha asumido de forma bélica armada conflictos que podían admitir otras formas de tratamiento.

En el siglo XXI estamos viviendo enfrentamientos en formas no declaradas de guerra, pero con criterio bélico.

Los tiros a veces se escapan y otras veces no, de pura casualidad.

Reivindicar tiros, sea quien sea que los haya disparado, es reivindicar la falta de reconocimiento de la realidad de la semejanza fundamental entre seres humanos.

La pregunta de mí nietito, mí nietito y todos y todas los niños y niñas del mundo merecen de nosotros algo mejor.