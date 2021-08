Zárate Basket y Jáchal BC se impusieron el domingo en dos duelos apasionantes. Los dos ascensos y el campeón se definen en la jornada final. Cronograma y escenarios posibles. Desde las 16.30 por Basquetpass.TV.

Luego del debut del pasado sábado, este domingo se disputó la segunda jornada del Cuadrangular Final del Torneo Federal masculino en las instalaciones del Instituto de Córdoba. Zárate Basket y Jáchal BC de San Juan se impusieron en dos encuentros de alto vuelo, no solo desde lo emotivo, también en la ejecución individual y colectiva. Resta una fecha y todo se definirá en una jornada que promete ser emocionante. La acción se puede seguir en vivo y de forma gratuita desde la plataforma BasquetPass y en las redes sociales del Torneo Federal.

Zárate Basket abrió el segundo día con una victoria sobre Pergamino Básquet por 78-71 en un encuentro entre dos elencos que se conocen mucho. Fue el quinto partido entre ambos en lo que va de la temporada. Los dirigidos por Juan Manuel Anglese pudieron recuperarse del traspié sufrido en el debut ante Jáchal y mantuvieron vivas sus chances de ascender.

En un duelo parejo, Zárate siempre estuvo al comando de las acciones y manejó la ventaja con tranquilidad ante los embates de un muy buen equipo pergaminense que sabía que una victoria le otorgaba el ascenso. Juan Ignacio Baquero fue la principal figura del ganador con 21 puntos y 8 rebotes, escoltado por el trabajo de Agustín Brocal, con 18 unidades y 4/6 en triples. Por Pergamino volvió a destacarse Mateo Bolivar, autor de 22 puntos.

El segundo turno regaló un partidazo. Jáchal de San Juan superó a Comunicaciones de Mercedes por 88-86 en tiempo suplementario y se acomodó como único puntero invicto del Cuadrangular. Sin embargo, el otro resultado no le permitió asegurar el ascenso. Fue un encuentro de altísimo nivel. Parejo y bien jugado. Con Jáchal al frente pero con el joven Comunicaciones pisándole los talones todo el partido.

Sobre el final, surgió el temperamento de Comu, que ya ha remontado varios partidos en el certamen, para empatar el juego y mandarlo a suplementario. En el tiempo extra fue una canasta atrás de otra, todas de excelente factura. Los correntinos se pusieron al frente pero dos pérdidas consecutivas en el cierre definieron la historia para los Jáchal.

La gran figura de la noche fue Marcelo Piuma. El experimentado interno, una cara conocida en la tercera división, terminó con 26 puntos y 15 rebotes para 32 de valoración. Lo escoltó Matías Martínez con 21 y 10. En Comunicaciones se destacó el trabajo de Santiago Ibarra y Matías Núñez con 23 y 22 unidades respectivamente.

ESCENARIOS POSIBLES

La jornada final será la que defina todo lo que hay en juego. Absolutamente todos los escenarios son posibles. El día lo abren Comunicaciones vs Zárate Basket a las 16.30hs y seguirá a las 19hs con Pergamino vs Jáchal. Los de Mercedes no pueden ascender y ya no tienen chances de campeonar, pero pueden resultar decisivos en las aspiraciones del resto. Zárate Basket depende de sí mismo para ascender, porque si gana cualquier otro escenario lo deja como ascendido. No así para ser campeón. Para eso, necesita ganar y esperar una victoria de Pergamino por más de tres y menos de diez.

Jáchal también es el dueño de su propio destino. Si le gana a Pergamino será campeón invicto y ascenderá a la Liga Argentina. Pero si pierde por cinco o menos, también subirá de categoría. Pergamino, por su parte, puede salir favorecido con una victoria pero también con una derrota. Si gana y Comu derrota a Zárate, será campeón. Pero si Zárate se impone, tendrá que ganar por seis o más. Una derrota de Pergamino y de Zárate forzarían un triple empate en la parte baja entre zarateños, correntinos y pergaminenses y en ese escenario, el ascenso será para Pergamino Básquet.

En fin, todo será posible en la jornada de este lunes. Puede haber un campeón invicto, un triple empate en la punta o un triple empate por el segundo ascenso. Será imperdible y apasionante, al fin y al cabo, como el Torneo Federal.

POSICIONES

Jáchal BC de San Juan | 4p (2-0)

Zárate Basket | 3p (1-1)

Pergamino Básquet | 3p (1-1)

Comunicaciones de Mercedes | 2p (0-2)

CRONOGRAMA

Lunes 16/08

16.30hs – Comunicaciones de Mercedes vs Zárate Basket

19.00hs – Pergamino Básquet vs Jáchal BC de San Juan

https://www.argentina.basketball/