Hoy charlamos con el Escritor: Diego Paolinelli

Nuestro Productor publicitario y desde hace 2 años, columnista habitual de nuestro Medio, con sus CUENTOS DE CAFÉ, nos habla sobre su participación en la Feria del Libro 2024, ZÁRATE lee!!!

DP: Me encuentro muy entusiasmado con la idea propuesta por la gente del Municipio de la Ciudad. Estar invitado, en lo que será la 1ra edición de este tipo de evento en Zárate, para mi que he abrazado la literatura como parte de mi vida en los últimos años, es gratificante.

Allí podré compartir con ese gran número de zarateños que vienen aportando a la cultura local y nacional, al escribir y publicar sus trabajos.

En mi caso, luego de 2 años compartiendo mis cuentos y relatos en ENLACE CRÍTICO, como en otros medios zonales, muchos lectores me proponian armar un libro con esas publicaciones. Este año y definiendo la propuesta con Rúben “Negro” Godoy, que es quien ilustra con sus dibujos cada una de las historias y Jorge Martín de TICER, que diseña cada publicación en este Medio. Redondeamos la idea de hacer compilaciones, pero partiendo de hasta diez cuentos por libro.

Ya llevamos dos, impresos y publicados con el nombre “RELATOS DE UN EXPRESSO...cuentos de café” y el segundo con el mismo título, pero apuntado a narraciones de eventos y personajes DEPORTIVOS.

Hoy, tenemos en proceso la tercera compilación que se llamará: HISTORIAS. Todo la producción se hace en forma de autogestión, con impresiones en empresas Locales, sin intervención de editoriales.

Desde la publicación de la primera compilación, las devoluciones de los lectores han sido muy positivas, pero además me llevó a recibir invitaciones a participar de lecturas para chicos de escuelas. La Dirección del CEC 801, fue la que inició esta propupuesta y próximamente estamos armando con la Dirección de la Escuela 9, varias jornadas con sus alumnos. Lo cúal en lo personal tiene un valor especial, desde la interacción literaria y el afecto recibido por parte de los chicos que comparten esas actividades.

Sumado a la generosa difusión que le han dado los distintos medios locales a estas jornadas.

Con respecto a La FERIA DEL LIBRO, se llevará en el Negro de la Riestra, Av. Costanera e H. Yrigoyen. Los días sábado 5 y domingo 6, de 12 a 20hs con entrada libre y gratuita. En la misma encontraran stands de importantes Editoriales, Librerias y escritores locales.

Yo estaré presentando, firmando y charlando sobre mis libros con los lectores. Los espero!