Nación avanzó en acuerdos provinciales para aplicar la hora extra de clases. Provincia analiza un "esquema voluntario" en base a consensos locales.

Las posibilidades de implementar la hora extra de clases en las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires volvieron a reflotarse luego que autoridades educativas bonaerenses decidieran poner en "stand by" la adhesión a la propuesta nacional ante la residencia de los gremios docentes.

En las últimas semanas, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk firmó convenios con algunas provincias del país para sumar una hora más de clases a partir de las sugerencias del Consejo Federal de Educación.

A la adhesión de la provincia de Tucumán, se sumó este martes Salta . En ese marco, el funcionario nacional destacó la voluntad de las autoridades provinciales y de toda la comunidad educativa “para que las chicas y los chicos estén más tiempo en la escuela”.

En esa dirección, la cartera nacional busca ampliar las adhesiones a la iniciativa planteada a comienzos del 2022, de cara al reinicio del segundo semestre.

¿Qué pasa con la hora de clases en la Provincia de Buenos Aires?

Ni bien se conoció la propuesta nacional – durante el mes de marzo- las autoridades educativas provinciales se mostraron a favor de la iniciativa. Sin embargo, se encontraron la resistencia de los sindicatos de maestros quienes plantearon diferentes objeciones ante la “pérdida de derechos” para los trabajadores.

“No se trata solo de una hora más. No pudieron avanzar con esto porque es una hora más al docente y las familias. Se tendría que ver como se implementa esa hora y nos han dado la razón. Tendría que cumplirse lo que dice la ley con la jornada completa” alertaban semanas atrás desde FEB.

En ese marco, Alberto Sileoni había reconocido ante la consulta de INFOCIELO que la hora extra de clases “Es algo muy bienvenido como idea y a la vez de muy difícil implementación. Pero que sea difícil no significa que hay sido descartado. Todo lo contrario. Creemos que una hora más es necesario pero no puede haber sufrimiento institucional, no puede haber pérdida de derechos para los docentes” explicó.

Para buscar un equilibrio, la primera acción fue avanzar con una veintena de escuelas que desde agosto volverán a las aulas con jornadas de tiempo completo.

Tras una reciente reunión de gabinete encabezada por Axel Kicillof, el rumor volvió a tomar fuerza. Sin embargo, fuentes gremiales indicaron a INFOCIELO que la quinta hora de clases solo alcanzaría a aquellas comunidades educativas "donde haya consenso y sea posible".

"De ninguna manera puede hacerse desde una instrumentación general" explicaron y refirieron que únicamente podrían instrumentarse de "forma optativa" en colegios donde se llegue a "consensos con los docentes, auxiliares y padres". En esa dirección, advirtieron que podría avanzarse siempre y cuando no se vean vulnerados los derechos laborales de los maestros.

Es que los gremios prefieren un esquema de jornada completa de ocho horas a la de una jornada de cinco horas. El argumento es que la hora demás le significaría una complicación para los docentes que trabajan en doble turno, quienes perderían alguno de los módulos.

Además, advierten que existen instituciones educativas que no están preparadas con infraestructura para sumar una hora extra de clases.