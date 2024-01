"HONRAR LA VIDA" por Guillermo Rivelis

Nuestra inmensa Eladia Blázquez escribió esta maravillosa poesía - canción.

“¡No!, permanecer y transcurrir

No es perdurar, no es existir

¡Ni honrar la vida!

Hay tantas maneras de no ser

Tanta conciencia sin saber

Adormecida

(...)

Eso de durar y transcurrir

No nos da derecho a presumir

Porque no es lo mismo que vivir

Honrar la vida”

Theresa Kachindamoto, jefa del distrito de Dezda en Malaui, luchadora por la abolición del matrimonio infantil en su país.

Logró que el presidente prohibiera en 2015 los matrimonios antes de los dieciocho años.

Hasta 2019 había conseguido anular más de tres mil quinientos matrimonios precoces.

Kachindamoto afirma:

“Educa una niña y educarás toda la zona… Educas al mundo”.

Honrar la vida.

La libertad sin agregados.

Libertad, antónimo de esclavitud.

Libertad, antónimo de no poder decidir sobre sí mismo en teoría, doctrina y práctica.

Libertad, antónimo de tener que morir por no tener los medios mínimos y necesarios para vivir.

Libertad, fundamentada en la educación.

No es cuestión de “esclarecidos” y personas con la “conciencia sin saber y adormecida”.

Todos tenemos muy buena parte de nuestra conciencia sin saber y adormecida.

Y todos tenemos la posibilidad de despertar procesual y paulatinamente partes inteligentes y sensibles de nuestra conciencia.

Enseñar a leer y escribir a un adulto que no sabe es honrar la vida.

Escuchar a una persona angustiada es honrar la vida.

No ser neutral e indiferente en momentos en los que sentimos y pensamos que el país padece potenciales riesgos es honrar la vida.

Ayudar a cruzar la calle a una persona que por alguna razón no puede hacerlo sola es honrar la vida.

Asumir la responsabilidad de expresar desacuerdo ante políticas oficiales (las que fueran) que nos parezcan imprudentes o inapropiadas es honrar la vida.

Ceder un abrigo propio a quien tiene frío es honrar la vida.

No se trata exclusivamente de cosas que convierten en personaje o héroe público a alguien.

Se trata de heroicidades cotidianas y habitualmente anónimas.

Es una heroicidad que puede diferenciar lo que esencialmente hace a la humanidad de discursos y planteos que pretenden hacer creer que nuestro destino se juega en variables económicas, financieras, bélicas, competitivas.

Heroicidad que define valores personales y sociales distintos a las difundidas pautas valorativas de competencia y éxito.

Heroicidad que entiende la historia como construcción y no como pasado, presente y futuro absolutamente determinados y determinantes.

Honrar la vida en la consideración de la semejanza fundamental, anterior a toda diferencia, que tenemos los seres humanos por ser humanos.

Honrar la vida en teorías, doctrinas y prácticas sostenidas en esa fundamental semejanza.

En la vida.

En las luces y en las sombras.

Honrar la vida.