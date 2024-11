"Historias de Estación" continúa su recorrido y llega a Campana de la mano de Lele Cristóbal

Tras su paso por Mendoza, Historias de Estación continúa su recorrido por Argentina, invitándonos a descubrir una nueva experiencia en Campana. Este sexto episodio, que se emitirá el domingo por Telefé, mostrará a Lele Cristóbal, co-creador de las Paradas Sangucheras de Spot! y dueño de Café San Juan, explorando los sabores y la historia de esta localidad.

En esta ocasión, Lele ha elegido Campana como destino por su conexión única entre campo, puerto e historia. La ciudad es también un punto clave para AXION energy, ya que alberga la refinería de la marca, representando un lugar emblemático en su recorrido.

Además, visitará la Escuela N°402, donde se encontrará con Analía Cremón, directora del establecimiento. Juntos conversarán sobre el valor de la educación y la importancia de mantener vivas las tradiciones locales a través de proyectos educativos que involucren a toda la comunidad.

“Cargando nafta me encontré con Analía, directora de una escuela del delta, enfocada en oficios regionales como tejido y mimbrería.

Cuando me contó de qué se trataba, le pedí de compartir un día entero con ellos, soy un apasionado de los oficios y quise que me muestre en qué estaban trabajando. Realmente me sorprendió y me emocionó con qué voluntad y compromiso llevan adelante estos trabajos.” expresó Lele.

Por otro lado, Lele conocerá a Claudio Valerio, ingeniero e historiador local, quien le compartirá relatos fascinantes sobre el desarrollo industrial de la región y su impacto en la cultura local.

Durante el programa, se pondrá manos a la obra para preparar una Paella de pollo y conejo, un plato que permite aprovechar ingredientes frescos y de alta calidad. Lele resalta los sabores de los productos que lleva el platillo, mostrando cómo la cocina puede ser una experiencia compartida que conecta a la gente en cada parada del viaje.

Con el respaldo de Spot!, la tienda de AXION energy, Historias de Estación continúa apostando por experiencias que conectan con los consumidores, acercándonos a los sabores y las historias que forman parte de nuestra identidad como argentinos.

AXION energy refuerza así su compromiso con el entretenimiento y la conexión con el público, destacando no solo la oferta gastronómica, sino también el valor de las relaciones humanas que Lele encuentra en cada parada de su viaje. Esta producción nos lleva a recorrer Argentina, profundizando en las tradiciones y la riqueza cultural de cada región.

No te pierdas esta nueva parada en Campana, este domingo luego del programa de Susana Giménez, donde podrás disfrutar de un viaje culinario lleno de sabor y encuentros significativos.