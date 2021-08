El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cuestionó con dureza a Alberto Fernández y dijo que "no está apto para ser Presidente".

El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cuestionó con dureza el desempeño del presidente de la nación, Alberto Fernández, durante una de sus actividades de campaña con las que impulsa su precandidatura a diputado nacional por el Partido Republicano Federal.

En Olavarría, donde el exfuncionario kirchnerista llegó para respaldar a su precandidato a concejal, Alán Aguirre, brindó una extensa conferencia de prensa. Durante la charla, marcó sus diferencias con el gobierno nacional, fustigó el desempeño político del presidente Alberto Fernández y sostuvo que su espacio representa a la “única oferta electoral” que defiende la “doctrina del peronismo”.

Guillermo Moreno cuestionó las decisiones tomadas por Alberto Fernández para combatir la pandemia: “Deberíamos abordar cuál fue el esquema que el Presidente construyó para abordar las decisiones. Cuando se tienen que tomar decisiones sobre hechos conocidos uno apela a la experiencia, así es la vida. Cuando uno tiene que tomar decisiones sobre hechos desconocidos, la pandemia lo es, apela a un sentido común que está enmarcado por un sistema de toma de decisiones que los peronistas llamamos la doctrina. La doctrina te enmarca como vos tenés que proceder. La doctrina dice, nunca conduzca al pueblo desde el miedo. No imponga las decisiones. Persuada. ¿Qué hizo Alberto Fernández? Introdujo el miedo en la sociedad. No salgas, no hagas esto” explicó.

En este sentido, consideró que “la estrechez de mira del presidente, lo llevó a abordar la pandemia desde un solo lugar. Con un solo sesgo. Pensó que la pelota en vez de ser multicolor era de un solo color. Hay un problema conceptual del presidente. Alberto Fernández sabe construir buenos títulos, como esas revistas que las comprás por los títulos y cuando querés leer el contenido, decís otra vez me engañaron. Con este abordaje dijo entre salud y economía elijo la salud y después de un año y pico no tenés ni salud ni economía” advirtió.

Moreno, siguió con las críticas y se metió en los modos de negociación realizado por el Gobierno con los fabricantes de las vacunas contra el coronavirus: “era obvio que si del otro lado tenés al Gerente General de Pfizer, del otro lado no le podés mandar a un médico a negociar la compra de vacunas. Con todo respeto lo digo. Si es buen médico no se dedica a comprar y a vender y si sabe esto último es secundario que sea médico. Tenés que mandar a alguien que sepa de comprar y vender. Pero es la manera que tiene Alberto de transitar la vida. Llegó a los 60 años y vivía en un departamento prestado. Aunque sea tendría que haberse comprado un monoambiente. Llegar a los 60 años y vivir de prestado es bastante irrazonable” señaló.

En otro tramo de la conferencia de prensa, Guillermo Moreno, se refirió a la problemática de la desocupación: “se mide por desocupados pero técnicamente vos estás midiendo horas no trabajadas. Como el número que te daría por horas no trabajadas es muy grande, la convención es que es hombre desocupado. Un hombre desocupado es el que no trabajó las 40 ó 45 horas semanales. Cuando vos medís la desocupación hoy en la Argentina estas igual que en el 2001. Los indicadores sociales, socioeconómicos te dan igual que en 2001. Lo que está aconteciendo es lo mismo que en 2001; las empresas no son rentables, no tienen capacidad de invertir ni hay nuevos proyectos. Y al contrario, cuando tenés un problema de destrucción de la economía, como está pasando obviamente las empresas se achican. No es mala voluntad de los empresarios, sino el desorden macroeconómico de Alberto Fernández que en vez de copiar el último gobierno peronista exitoso copia a Alfonsín. Entonces va a terminar como Alfonsín” sentenció.

“El que está fracasando es Alberto Fernández. Es un gobierno socialdemócrata. Nos hemos cansado de decir que este no es un gobierno peronista, incluso el Presidente ha confesado ser socialdemócrata. El que piensa que Alberto Fernández no toma decisiones no lo conoce. El día que fue elegido dije se equivocan. No va a ser ninguna marioneta. El problema de Alberto Fernández no es que no toma decisiones. El problema es que las decisiones que toma son todas malas. No está apto para ser Presidente” lanzó.

De cara a las elecciones, Guillermo Moreno sostuvo que “ese tercer movimiento histórico llamado kirchnerismo también va a ir al fracaso. Por eso estamos los peronistas, que estamos construyendo el basamento territorial del próximo gobierno que va a gobernar el 2023. Nosotros construimos una herramienta electoral del Partido Republicano Federal. El criterio de éxito hoy es que exista la territorialidad del peronismo y que el pueblo bonaerense acepte y acompañe la propuesta del peronismo. Si nosotros no estaríamos aquí ¿quién plantearía el discurso doctrinario desde el peronismo? ¿Cuál sería la oferta peronista? Solamente con que haya una fórmula peronista ya tenemos una razón de ser” concluyó.