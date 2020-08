El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se refirió a las negociaciones de Argentina con diferentes desarrolladores de la vacuna contra el coronavirus tras la noticia proveniente de Rusia, donde aseguran que sus dosis tiene eficacia a largo plazo y cuya certificación está prevista para mañana miércoles.

“Estamos buscando alternativas con mucha velocidad y negociando con los seis productores de vacunas, excluyo a Rusia porque la verdad que de Rusia no sé nada. Hace tres días preguntamos en la Embajada y nos dijeron que no tenían información. No quiero hablar sobre lo que no se”, expresó Ginés Gonzáles García a Radio 10.

El Ministro describió a la búsqueda de la vacuna contra el coronavirus como una “carrera geopolítica” y sostuvo que desde el Gobierno están intentando “quedar fuera” de esa competencia: “Estamos intentando quedar fuera de eso y que Argentina tenga cuanto antes la vacuna a un precio que podamos pagar sin complicar más al país”.

Ginés confirmó en diálogo con “Buenos vecinos” que la vacuna contra el coronavirus “va a ser gratuita para todos”, y que “por supuesto también se busca que haya transferencia de tecnología para que Argentina tenga la capacidad de producir” las dosis y que no haya faltantes.

“Estamos negociando con distintos desarrolladores de la vacuna para poder conseguir una cantidad considerable de unidades”, sostuvo mencionando así a China, entre demás laboratorios y confiado dijo: “Aspiro a que antes del primer trimestre del año que viene esté disponible la vacuna