Gendarmería impidió en Zárate que Carlos "Perro" Santillán llegue a Tribunales

Unas 45 personas dirigían desde Jujuy a la marcha de la CGT. El micro fue demorado en Zárate por falta de papeles y desviado a la Terminal Dellepiane.

Un micro que transportaba a unas 45 personas desde Jujuy hacia la Ciudad de Buenos Aires para asistir a la marcha de la CGT fue demorado por personal de Gendarmería en Zárate y desviado a la terminal de Dellepiane. En el vehículo estaba el sindicalista del gremio municipal de la provincia norteña Carlos "Perro" Santillán.

“Nos enviaron para que vengamos al acto y lamentablemente nos detuvieron en Zárate-Campana. La Gendarmería dijo que le faltaba un papel al ómnibus. Nos quisimos bajar, pero no nos dejaron", contó el “Perro” Santillán en declaraciones a Radio 10.

El dirigente sindical jujeño explicó que el micro fue derivado hacia la Terminal Dellepiane, en el barrio de Flores, por lo que ahora quienes viajaban hacia Buenos Aires para participar de la protesta no saben cómo van a regresar a la provincia.

“Esto me hace acordar mucho a la dictadura o a los tiempos en los que regía el estado de sitio en la Argentina", opinó Santillán.

“El problema somos nosotros que veníamos al acto”, agregó y comentó que “el chofer propuso que volviéramos a Jujuy”.

"Nos quedamos sin colectivo y no sabemos cómo vamos a volver. No tenemos un peso, no tenemos comida, no tenemos nada", comentó el gremialista municipal.

“Venimos a manifestar en un estado de derecho", reiteró Santillán y aseguró que a los manifestantes "los ampara la Constitución", pero que al impedirles continuar su camino hacia el centro porteño les "han coartado la libertad" de expresarse.