“Fusionando Mundos” por Josefina Raynaud *

*- Alumna Instituto Superior de formación técnica y docente N°15 - Carrera: Tecnicatura Superior en Comunicación Social - Materia: Práctica profesional - Profesora: Lic. Luciana Fernández

(Escena de 2001 Odisea en el espacio (1968) una película referente del cine de ciencia ficción,)

)Escena de El Exorcista (1973) referencia fundamental en el cine de terror)

“Fusionando Mundos”

Melina Mendoza y su pasión por las Letras y el Cine

Hoy nos adentraremos en el fascinante universo de Melina Mendoza, una exploradora de historias, teorías y mundos oscuros. Ella no es solo una estudiante de Letras, es una viajera entre páginas y pantallas, siempre está en busca de las conexiones invisibles entre la literatura y el cine, la teoría y la imagen, lo estético y lo filosófico. Ha recorrido caminos que pocos se atreven a explorar, desde los rincones más tenebrosos del terror literario y cinematográfico hasta las profundidades de la filosofía de la imagen.

Melina expresa su amor por la palabra escrita con una mirada aguda hacia el cine, develando los secretos que se esconden detrás de cada escena y cada frase. Prepárense para una conversación que va más allá de los libros, adentrándonos en un dialogo entre la literatura, el cine y la imaginación.

• Me gustaría que me cuentes ¿Cómo influye tu formación en teoría literaria al momento de analizar una película?

Bueno en principio, la formación en teoría literaria que realice en la Universidad de Buenos Aires está muy marcada por lo interdisciplinario, especialmente en relación con las carreras de Arte y Filosofía. Esto implica un modo de pensar interconectado con otras disciplinas. Respondiendo a la pregunta, me parece que la influencia radica en un modo de leer que, aunque no se traslada directamente a la forma de ver las películas, es un gran aporte. En la carrera nos enseñan a hacer preguntas a los textos y a vincularlos con el material teórico y analizado. También se nos da la posibilidad de conectar materiales entre sí a través de problemáticas específicas .En ese sentido, la carrera brinda muchas herramientas para establecer conceptos que se desprenden de esas preguntas que uno se hace.

• ¿Podrías explicar brevemente qué es la filosofía de la imagen y cómo la aplicas en tu análisis de textos o películas?

La filosofía de la imagen tiene que ver con un modo de pensar. Como te mencionaba antes, parte de hacer preguntas, es como una especie de gramática para abordar las imágenes no solo como subsidiarias de algo más, sino como unidades capaces de plantear problemas por sí mismas. Esta perspectiva también está vinculada a la estética como disciplina dentro de la filosofía ,pero la filosofía de la imagen va mas allá de lo estético .Nos invita a ver la imagen como un objeto filosófico con su propia acumulación histórica ,reflejando las formas de imaginar una época y nuestras propias percepciones como espectadores. Lo más interesante de esta disciplina es como nos cuestiona sobre nuestras estructuras de visión, obligándonos a revisar las relaciones naturalizadas con lo visual.

• Para vos ¿Qué director o película sentís que utiliza la imagen de una forma especialmente filosófica o estética?

Estoy pensando en varias opciones, en principio “2001:Odisea del espacio” de Stanley Kubrick es una película que utiliza la imagen para reflexionar sobre la humanidad, su futuro y los contactos con lo cósmico .Además, la organización de los elementos dentro del plano genera una sensación de pequeñez humana frente al universo, pero al mismo tiempo, de imposición sobre las cosas para crear un nuevo mundo .Otro director que trabaja muy bien estos aspectos aunque de manera diferente, es Abbas Kiarostami.Su cine exige un esfuerzo adicional para captar los detalles y complejidades narrativas, al mismo tiempo desafía las normas del clásico Hollywood,utilizando la superposición de imágenes y elementos dentro del plano para generar profundidad,complicando la experiencia del espectador.Por otro lado, Eric Rohmer trabaja de una forma más relajante en lo visual,con planos que parecen transmitir calma.Pero cuyos diálogos abordan tensiones y crisis existenciales,lo que crea una doble lectura entre lo visual y lo narrativo .

• Desde tu perspectiva ¿Cómo se puede reflejar la sociedad actual y sus miedos en el cine de terror norteamericano?

El cine de terror norteamericano, especialmente en los años 80 abordó los miedos colectivos relacionados con el contexto social y político durante la presidencia de Ronald Reagan .En esa época, Estados Unidos vivía una represión y había una visión neoliberal muy marcada.Luego del fracaso del movimiento contracultural de los 70, el país paso por una fuerte individualización y consumismo, lo que quedó reflejado en el cine. La película El Exorcista es un buen ejemplo ,de cómo estos miedos se plasmaron en la pantalla abordando temas relacionados con el neoliberalismo y las repercusiones que generó en los sectores más conservadores de la iglesia católica.

Más recientemente,en 2022 la película Barbarian retoma algunos de estos temas, haciendo eco de ese cine de paranoia vecinal. Una preocupación que ya había surgido en los años 40 y 50, pero que se agudizo en los 80 con el subgénero del slasher.En este tipo de películas el miedo colectivo se centraba en la desconfianza hacia los vecinos, lo que reflejaba la imposibilidad de formar una comunidad. Esa paranoia sigue presente en la sociedad actual, marcada por un neoliberalismo extremo y un temor constante hacia enemigos imaginarios como por ej. Los comunistas, la ideología de género, esto se escuchan en el discurso político de Milei.

• Quiero saber, mientras estudiabas la carrera ¿Hubo algún autor, teórico o película que te haya marcado personalmente en tu formación académica?

Sí, hubo muchos, pero uno de los que más me impactó inesperadamente fue Julia Kristeva con su libro Poderes de la perversión.Este texto me ha quedado muy presente.En literatura por otro lado, Borges y su obra La Tradición también han sido una gran influencia .En cuanto a películas, una que recuerdo con especial cariño es Peeping Tom, que vi en un seminario. Es una película espectacular que, a pesar de haber sido estrenada en el mismo año que Psycho, no recibió tanta atención. Esta película aborda la idea del régimen de la visión y la relación del espectador con lo que está viendo, lo que me marcó profundamente.

• La literatura y el cine han experimentado grandes avances a partir de la tecnología ¿Cómo ves la evolución de estas disciplinas en los próximos años?

No tengo mucho que decir sobre el impacto de la tecnología, pero esto me recuerda a la reciente película de Christopher Nolan, Oppenheimer.Me parece que hay una búsqueda de validación frente a las tendencias actuales de inteligencia artificial, especialmente en el marketing y la distribución. Por ej.Tom Cruise haciendo todas sus escenas de riesgo es algo que se utiliza mucho para vender películas hoy en día .Siento que eso se va usar mucho para vender las películas y que la IA va abarcar todo. En ese sentido “Tipos de Gentileza” la última película de Yorgos Lanthimos siento que toma cierta estética de la inteligencia artificial, en el tercer episodio tiene algo en los colores que te remite un poco a esas imágenes artificiales. Me parece que también son maneras de responder a la época.

Tengo una duda ¿Se puede considerar una película como un texto literario? ¿Por qué?

No se puede considerar una película como un texto literario, porque son dos lenguajes diferentes. En el texto de Deleuze sobre la imagen y el movimiento, él desde la filosofía trabaja con Pierce que viene de la semiología y este se plantea si es posible hacer una semiología de la imagen y Deleuze dice que no, porque sería intentar aplicar una estructura de organización de un sistema a otro que tiene otros funcionamientos y efectos. No me parece que sea viable, son dos materiales distintos que exigen distintas herramientas para su análisis. Aunque hay quienes utilizan películas para vincularlas con textos literarios, no creo que sea posible pensarlas como equivalentes.

• Quiero que me des tu opinión ¿Cómo ha evolucionado el género de terror en la literatura y el cine? ¿Qué influencias te parecen más destacables?

Este es un tema que me apasiona muchísimo. Hay un libro genial llamado Paperbacks from Hell de Grady Hendrix que explica como en Estados Unidos ,el mercado del terror en los libros de bolsillo explotó, lo que permitió el ascenso del aclamado autor Stephen King.El éxito de estas publicaciones condujo a una gran cantidad de adaptaciones cinematográficas .Un caso icónico es el del libro Rebecca de Daphne Du Maurier, que fue adaptada por Alfred Hitchcock en los 60.Otro ejemplo sería “El bebé de Rosemary” adaptada por Roman Polanski, que marcó un punto de inflexión en los 70.

En lo que refiere al cine de terror en Latinoamérica, la situación es distinta. Aquí no hay un mercado tan específico ligado al género del terror como en Estados Unidos. En Argentina por ejemplo, se tiende a mezclar el terror con el policial y lo gótico. Una película que recuerdo en este momento es La Caída de Leopoldo Torres Nilson, que fue adaptada del libro de la autora Beatriz Guido. Aunque no se considera estrictamente de terror, tiene elementos muy oscuros y góticos como por ej. Niños que son asesinos.

Actualmente estamos viendo más adaptaciones de autoras latinoamericanas como “Las cosas que perdimos en el fuego” de Mariana Enríquez , eso siempre atrae al mercado y a la industria del cine .Alejándome un poco del terror, que ya debes saber de esta adaptación de Matate Amor una novela de la autora argentina Ariana Harry que la va producir Scorsese,para mi hacia ese lado estaría mirando esta cuestión .