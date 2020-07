Pasado el mediodía de este miércoles, vecinos del barrio “8 de Septiembre” se congregaron frente a las oficinas de Cooperativa de Electricidad para reclamar por el servicio.

“Nos dicen ahora que comenzarán la obra que habían prometido y que después nos dijeron que no había plata”, señalan los vecinos al cronista de FM Liebre.

“No queremos que nos mientan más que nos digan la verdad, no podemos seguir así todas las noches a oscuras”, remarcan y agregan, “somos los más perjudicados presentamos toda la documentación para tener el servicio como corresponde, se hizo un censo, mantuvimos reuniones y en la última nos dijeron que hasta que la obra no termine no se puede hacer nada”.

“Eso quiere decir que nos tomaron el pelo durante dos años”, dicen con impotencia. “Queremos que nos digan la verdad, queremos saber que quieren hacer con nosotros, no se puede seguir viviendo de esta manera”, reiteran.

“No queremos nada gratis, queremos pagar el servicio como corresponde. Nosotros también somos vecinos”, afirmaron en el cierre.

(Gentileza Gustavo Córdoba – FM Liebre)