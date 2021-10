Por Arq. Silvia Irene Baccino... Se comparte un fragmento de la investigación realizada sobre la industria frigorífica en Zárate por la Arq. María Luisa Sorolla; el Profesor Sergio Daniel Robles y quien está a cargo de MIRADAS HACIA EL PASADO ZARATEÑO, enmarcada en el proyecto denominado: COLECCIÓN NUESTRA HISTORIA - Publicaciones del Museo Histórico Quinta Jovita y el Archivo Histórico de la Municipalidad del Partido de Zárate / Estudios sobre la Historia de Zárate. Fue publicada en julio de 2007 por la Editorial de los Cuatro Vientos, con el título de LA PRODUCCIÓN. LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA, y esta primera edición se encuentra totalmente agotada.

1. LOS FRIGORÍFICOS

La producción del frío en forma artificial, junto a las innovaciones tecnológicas surgidas a partir de la Revolución Industrial, llevó a la aparición de la industria frigorífica.

En efecto, la utilización de la máquina de vapor y el acero mejoró el transporte marítimo, dándole autonomía, agilidad y mayor capacidad de carga, mientras que el ferrocarril facilitó las comunicaciones terrestres desde los centros productivos a las áreas portuarias. Aquellas mejoras condujeron en la segunda mitad del siglo XIX a una reorganización del mercado mundial, en la cual Argentina, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, ocuparon un lugar privilegiado como productores de bienes primarios (lana, cereales y carnes), acrecentándose luego con la instalación de los primeros frigoríficos.

Las características geográficas de Argentina posibilitaron la producción de cereales y carnes (tanto ovina como bovina) a bajo costo, situación que llevó al capital industrial, primero inglés y luego norteamericano, a realizar importantes inversiones en la industria frigorífica.

Con el propósito de facilitar la instalación de los frigoríficos, el gobierno argentino dispuso en 1882, la exención de todo impuesto futuro a la carne congelada. El 7 de septiembre de aquel año, los ingleses Jorge y Alfredo Drabble formaron en Londres la The River Plate Fresh Meat Co. -una sociedad con un capital inicial de 20.000 libras esterlinas- para la preparación y congelación de las carnes importadas desde nuestro país. Al año siguiente comenzó a construirse en la localidad de Campana el frigorífico The River Plate, pero no fue éste, sino la Compañía Argentina de Carnes Congeladas que Eugenio Terrasón instaló en San Nicolás -Provincia de Buenos Aires-, la primera en exportar carne congelada (de carnero).

-Vista general del Frigorífico “Las Palmas”, fundado en 1885 por James Nelson en el Partido de Zárate-

Poco después, en 1884, Simón G. Sansinena y Ernesto Tornquist formaron sobre la base de una antigua grasería, la sociedad de capital argentino La Negra, levantando su establecimiento en Avellaneda. Dos años más tarde, los hermanos Jacobo y Hugo Nelson construyeron en Lima -Partido de Zárate- un frigorífico de capital angloargentino, que tuvo la ventaja de haber sido instalado en un sitio próximo a la invernada, es decir con disponibilidad de pastos y aguadas durante todo el año, y próximo a la ciudad -que fue la base para la formación de The Las Palmas Produce Co. Ld.; en 1887 el The River Plate, La Negra y el Las Palmas alquilaron el de Terrasón, con el propósito de sacarlo de la competencia, manteniéndolo cerrado.

En 1897 éstos mismos frigoríficos se asociaron para formar The South American Fresh Meat Co, oligopolio que intentó controlar el mercado de la carne y cuyas decisiones se discutían semanalmente en Londres para establecer precios y la cuota de carne a embarcarse desde Argentina.

Para principios del siglo XX las carnes argentinas habían consolidado su ingreso al mercado británico, relegando a Australia y Nueva Zelanda. Esta situación favorable a nuestro país fue el resultado de la conjunción de diversos factores, como la disminución del comercio angloaustraliano debido a una fuerte sequía en Australia, la reducción de las exportaciones de carne estadounidenses y el crecimiento del consumo de carne por parte de la población británica.

El frigorífico produjo grandes transformaciones en la vida económica y social de nuestro país, que incluyó el refinamiento del ganado mediante la incorporación de nuevas razas ovinas, básicamente productoras de carnes, como la Lincoln y Romney Marsh, en lugar de la merina que era esencialmente lanar.

El perfeccionamiento de los métodos del frigorífico permitió luego un mejor aprovechamiento del vacuno, incorporándose también razas como Shorton, Hereford y Aberdeen Angus.

Desde un principio la producción del frigorífico tuvo por exclusivo destino el mercado inglés, al que también se enviaba ganado en pie.

El inconveniente que mostraron las carnes congeladas al perder gran parte de su sabor fue solucionado, posteriormente, al incorporarse a principios del siglo XX el sistema de enfriado que permitió ofrecer el chilled beef (carne de ternero de alta calidad) que, aunque con una duración limitada a cuarenta días, mantenía el sabor de la carne fresca. Los chillers -terneros engordados con alfalfa- dieron origen al sector ganadero conocido como invernadores, estrechamente vinculados al frigorífico.

Sin embargo, en 1900 la demanda de carnes congeladas como la exportación de ganado en pie aumentó como consecuencia de la guerra anglo-boer. El primer frigorífico que ensayó el método de enfriado fue el Las Palmas en 1900.

En 1902 capitalistas argentinos, en su mayoría estancieros, formaron la sociedad La Blanca y, por su parte, la Compañía Sansinena (ex La Negra) fundó un frigorífico en Cuatreros. Tres años después, nuevos capitales nacionales fundaron el Frigorífico Argentino y la South American Export Syndicate Co.

-Frigorífico Smithfield-

En 1903 un nuevo frigorífico de origen británico inició la construcción de una planta en Zárate bajo la firma The Smithfield and Argentine Meat Co. Ld. que comenzó a faenar el 24 de febrero de 1905.

Aquellos fueron los años de oro de los frigoríficos británicos pues operaron sin competencia en el mercado argentino y con el auspicio del mismo gobierno argentino, ya que en 1887 se había sancionado la ley 1308 que eximió por diez años todo impuesto a la exportación de carnes. Esta situación se vio favorecida, además, por el control que ejercieron los británicos sobre el transporte a través de sus compañías navieras Royal Mail, Pacific Steam, H. Nelson, Furness Wiyhy, Hourders, Prince, Melver y Houston.

-Muelle del Frigorífico “Las Palmas”. Década de 1920-

-Embarque de carne congelada con destino a Inglaterra. Década de 1930-

En 1907 el oligopolio fue quebrado al instalarse los primeros frigoríficos de origen norteamericano, The New Patagonian Meat Preserving and Cold Storage Co. Ld. (Santa Cruz) y Swift que desarrollaron el sistema de carne enfriada o chilled beef, de calidad superior a la carne congelada o frozen beef, pero limitada a unos 45 días de conservación.

La competencia establecida entre ingleses y norteamericanos por controlar el mercado dio origen en 1908 a la llamada primera guerra de las carnes. Los capitales norteamericanos llevaron adelante políticas de dumping, pagando buenos precios a los productores argentinos y alcanzando un alto faenamiento.

Esta situación provocó una mayor oferta de carne enfriada, haciendo caer los precios de la carne en Londres y generando pérdidas en las compañías frigoríficas. Para revertir esta situación las compañías pusieron fin a la guerra y se unieron en un pool para establecer cuotas de envíos que quedaron constituidas en 41,35% para las norteamericanas Swift, Amour y Morris, 40,15% para las británicas y 18,50% para las argentinas. El acuerdo no duró más de un año y en abril de 1913 se desencadenó la segunda guerra de las carnes. El Congreso debatió sobre el tema proponiendo una ley antitrust. El gobierno británico no participó a favor de las compañías pues estaba interesado en los consumidores y en la relación comercial anglo norteamericana, de manera que los ingleses vendían en Estados Unidos y los americanos en Inglaterra.

Para enfrentar la embestida norteamericana, los empresarios británicos en Argentina trataron de fortalecer su posición fusionándose. A comienzos de 1914 The Las Palmas Produce Co. de los Nelson se unió con The River Plate Fresh Meat Co. de Drabble, formando The British and Argentine Meat Company Ld. (popularmente conocida como Vestey Brothers). Sin embargo, esto no fue suficiente para salvar la posición inglesa, ya que del acuerdo celebrado en abril de 1914 los frigoríficos norteamericanos obtuvieron un 58,50% a costa de los británicos y argentinos que quedaron con el 29,64% y el 11,86% respectivamente.

La Primera Guerra Mundial afectó las exportaciones argentinas de carne enfriada y creció la congelada -situación que se repitió durante los años 1920/21 y 1926/27- a la vez que se modificó el comercio anglo-argentino favoreciendo a estados Unidos, que se convirtió en el principal abastecedor de manufacturas de nuestro país a partir de 1916 y continuó durante los primeros años de la posguerra.

Para mediados de la década de 1920, se desató la tercera guerra de las carnes (abril de 1925/octubre de 1927) que tuvo su origen cuando Smithfield resolvió ampliar su planta ante el retiro de Sansinena e incrementar su cuota del 5,065% al 8,50%. La visita del príncipe de Gales a nuestro país (agosto/septiembre de 1925) procuró afianzar las relaciones comerciales entre ambos países durante aquellos difíciles momentos.

Los norteamericanos, por su parte, reaccionaron con vigor: Swift decidió construir una nueva planta en Rosario y también solicitó un aumento de su cuota. La Vestey (británica) levantó una planta congeladora en Dock Sud para oponerse a la Swift de Rosario. La puja terminó con la Tercera conferencia de Fletes que dio una vez más el triunfo a las compañías norteamericanas que obtuvieron el 54,9% de la cuota de embarque contra un 35,1% de las británicas y un 10% de las argentinas.

La crisis económica mundial desatada por la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, provocó el primer gran cuestionamiento al modelo liberal capitalista. Los países centrales adoptaron medidas proteccionistas y restringieron al máximo sus importaciones. En la conferencia de Ottawa (1932) gran Bretaña estableció una nueva relación comercial que privilegió a los dominios de su imperio, situación que provocó gran preocupación en el gobierno argentina, ya que las exportaciones de carne se verían reducidas drásticamente por su tradicional comprador.

Por tal razón, el gobierno de Justo envió una misión a Londres encabezada por el vicepresidente de la República Julio A. Roca (h), quien concluyó las negociaciones el 11 de mayo de 1933 con la firma de un tratado (Roca-Runciman). Según el mismo, Inglaterra se comprometía a adquirir el mismo volumen de chilled beef que el de mediados de 1932 (no inferior a 390.000 toneladas), asegurándose a cambio un mercado garantido para sus productos manufactureros y a los niveles aduaneros de 1930. El 85% de las exportaciones de nuestro país debían realizarse a través de frigoríficos extranjeros, mientras que el 15% restante sería exportado por empresas argentinas, pero siempre que fuera colocado en el mercado mediante buques y comerciantes ingleses. La Argentina se comprometía a mantener libres de derechos el carbón (5) y otros productos de origen inglés y se comprometía a no reducir las tarifas de los ferrocarriles ingleses.

Este acuerdo puso de manifiesto hasta qué punto el gobierno argentino estaba a conceder privilegios económicos a Gran Bretaña con tal de “salvar” al sector de los invernadores -grandes hacendados productores de chilled beef-.

Sin embargo, fue la connivencia del gobierno con los frigoríficos ingleses lo que terminó provocando un verdadero escándalo político. En 1933 el frigorífico Grondona y Cía. pagaba siete veces más impuestos que el frigorífico Anglo, que exportaba cuarenta veces más. Esta irregular situación llevó al senador demócrata progresista Lisandro de la Torre a presentar un proyecto para la formación de una comisión para estudiar la situación del comercio de exportación de carnes argentinas, verificando si los precios que pagaban los frigoríficos en la Argentina guardaban relación con los que obtenían en sus ventas al exterior.

En mayo de la Torre acusó de fraude y evasión impositiva a los frigoríficos Anglo, Armour y Swift aportando pruebas que comprometían directamente a dos ministros de Justo: Pinedo de Economía y Duhau de hacienda, en las que se evidenciaba el trato preferencial que recibían estas empresas que prácticamente no pagaban impuestos y a las que nunca se las inspeccionaba, mientras que los pequeños y medianos frigoríficos nacionales eran abrumados por continuas visitas de los inspectores impositivos. El 18 de junio de 1935 Lisandro de la torre comenzaba su acusación contra el gobierno con las siguientes palabras: “La industria más genuina del suelo argentino, la ganadería, se encuentra en ruinas por obra de dos factores principales: la acción extorsiva de un monopolio extranjero y la complicidad de un gobierno que unas veces la deja hacer y otras la protege directamente” dando inicio a un debate de los más ruidosos del parlamento argentino, en cuyo transcurso fue asesinado el senador electo Enzo Borbabehere.

La denuncia de de la Torre tuvo efectos más bien de tipo moral que legales, ya que el gobierno conservador se empeñó y consiguió diluir toda la investigación.

Por aquella época se sancionó la ley 11.747 creando la Junta Nacional de Carne (1931), se conformó la Corporación Argentina de Productores de Carnes (CAP) y las entidades rurales Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y Confederación de Sociedades Rurales del Litoral (CSRL).

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) provocó modificaciones en las relaciones comerciales angloargentinas. El Reino Unido se constituyó en comprador exclusivo de las carnes argentinas y cambió la estructuración de la demanda, sustituyendo al enfriado por el congelado y las conservas, con lo cual el chilled quedó casi sin mercado.

Los frigoríficos mantuvieron una actividad plena; el frigorífico Smithfield en Zárate, por ejemplo, llegó a emplear por aquella época unas 7000 personas.

Paralelamente, la CAP inició un plan de compra de frigoríficos en distintos puntos del país, en el marco de la política del gobierno peronista, que levantaba las banderas de la independencia económica mediante la nacionalización de empresas extranjeras y de un mayor control del estado sobre la actividad económica.

Hacia finales de la década de 1950 comenzó a instrumentar un nuevo sistema de tratamiento de las carnes caracterizado por la extrema higiene, la carne deshuesada y troceada según los principales cortes, envasada al vacío en bolsas plásticas que la aislaban del aire, enfriándola suavemente y sometiéndola luego a un frío intenso (-30C) que obtenía su congelamiento en forma muy rápida (30 a 50 minutos), con lo cual se lograba evitar la ruptura de los tejidos y la consiguiente pérdida de jugos musculares propios de la congelación lenta y causante de alteraciones en el gusto y aspecto. A este producto se lo llamó supercongelado.

Esta fue una de las últimas innovaciones que adoptaron las grandes plantas frigoríficas hasta su desaparición.

2. LOS FRIGORÍFICOS EN ZÁRATE

La instalación de frigoríficos significó realizar una inversión inicial de importancia ya que requerían grandes espacios para edificios, corrales y tierras para pastoreo del ganado a fin de recuperar parte del peso perdido durante el traslado, antes de proceder a su sacrificio. Estos establecimientos se ubicaron en las inmediaciones de los principales ríos para facilitar el embarque de la producción. Los tres frigoríficos instalados en el Partido de Zárate -Las Palmas, Smithfield y Anglo- contaron no solamente con características como las señaladas anteriormente, sino que además levantaron como parte de sus instalaciones barrios para el personal jerárquico y obrero.

Los frigoríficos tuvieron en nuestra comunidad un gran impacto tanto en lo económico como en lo social y urbano.

En el campo de las luchas sindicales, las mismas tuvieron un origen temprano, prácticamente desde la instalación de los mismos, ya que la primera huelga que se tenga noticias fue en el “Las Palmas” en 1894, bajo la conducción anarquista.

En junio de 1915 una huelga organizada por socialistas afectó las tareas del Smithfield, quedó resuelta por mediación del intendente Guerci, accediendo la gerencia a reincorporar a los trabajadores despedidos, pero sin aceptar ninguno de los reclamos planteados.

En 1917 la gran huelga obrera en dos frigoríficos norteamericanos se extendió a sus pares de Zárate, exigiendo aumentos salariales y una jornada laboral de 8 horas. Ante los reclamos patronales, el gobierno de Yrigoyen accedió a utilizar la Marina para reprimir a los manifestantes.

Concordante con el clima social que vivía el país a principios de 1921 la agitación obrera afectó a distintos establecimientos industriales del país, entre ellos a los obreros del “Las Palmas”, quienes se declararon en huelga el 23 de febrero, pero las actividades se reanudaron al día siguiente.

Para una mejor organización del movimiento trabajador y de sus luchas, un grupo de obreros, entre los que se encontraba el legendario Cipriano Reyes, fundó el 6 de noviembre de 1928 el Sindicato de Industrias de la Carne de Zárate, pionero del movimiento gremial. Reyes lo recuerda así: “Entre los compañeros que comenzaron a compartir mis inquietudes se hallaban Mariano Domínguez, Pedro Vacarezza, Clodomiro Cáffaro, Hipólito Pugliese, Juan Coronel y otros muchos. Con ellos armamos el sindicato formando una pequeña biblioteca elaborando el plan de acción en forma semiclandestina dentro de los frigoríficos dada la inexorable persecución patronal. En Villa Angus, Villa Massoni, Villa Florida, El Bajo y Villa Fox, las patrullas montadas “olfateaban” en pleno día -de noche no se animaban- buscando huelguistas para proceder a la caza del hombre. Los obreros apresados eran conducidos por el medio de la calle en fila india encabezada por dos cosacos a caballo y otros dos que cerraban la marcha…”

A pesar de las luchas y ciertas conquistas sociales, las condiciones laborales continuaron siendo sumamente duras para los trabajadores. En 1940, “La Voz del Pueblo” denunciaba que: “En muchas ocasiones hemos denominado desde muchas columnas la explotación desconsiderada de que son objeto los trabajadores ocupados por las empresas frigoríficas, la mayoría de ellas extranjeras, y donde el régimen de labor no conoce otra norma que la impuesta por los directores y sin otro objeto que el de lograr las mayores ganancias posibles, para los felices poseedores de acciones. Una empresa frigorífica es un verdadero feudo, con sus reglamentaciones, policía particular y elementos de represión propios. Difícil le resulta al extraño asomarse a los puestos de tales establecimientos para observar personalmente lo que ocurre detrás de las paredes. Y ese afán de alejar a los curiosos traduce un estado de cosas que para los personales obreros significa jornadas extenuantes, salarios miserables, violación de leyes obreras, trato desconsiderado, falta de seguridad e higiene, en fin, que trabajo cual si fueran esclavos”.

Producido el golpe de Estado de 1943 y con la asunción del coronel Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo y tiempo después como presidente de la República las reivindicaciones laborales encontrarían un decidido apoyo gubernamental.

Como se ha referido, tres fueron los establecimientos frigoríficos establecidos en el Partido de Zárate cada uno de ellos con una impronta localizacional propia en el territorio, aunque siempre a orillas del río Paraná de las Palmas y fuertemente asociada a la infraestructura ferroviaria instalada.

El frigorífico “Las Palmas” fue fundado en 1885 por James Nelson, siendo el cuarto establecido en el país y el primero en el Partido de Zárate, transferido a la Union Cold Storage y posteriormente a la English and Dutch Meat Co. una firma anglo holandesa.

-Vistas de las instalaciones del frigorífico “Las Palmas” en la década de 1920-

El “Las Palmas” fue el frigorífico donde se ensayó por primera vez el método del enfriado hacia 1900. Los Nelson diversificaron sus operaciones, emprendiendo no solo la exportación de carne congelada, sino también el negocio de la exportación de animales en pie para ser sacrificados en Inglaterra.

-Destrucción del Frigorífico “Las Palmas” luego del incendio de 1902-

La instalación de este frigorífico en el área rural de Zárate, en condiciones de aislamiento, generó un importante centro urbano, de aproximadamente 3000 habitantes. En su organización se distinguían dos sectores: al pie de la barranca, junto al río, se ubicó el establecimiento fabril y, sobre la misma, dominando el paisaje, las viviendas y los servicios unidos por un eje circulatorio. En cuanto al frigorífico, diversas fotografías indican que se trataba de una construcción importante integrada por varios galpones adosados de ladrillo y cabriadas de hierro que coexistían con otros de hormigón armado. La tecnología usada fue la de la arquitectura utilitaria inglesa, símbolo del proceso de industrialización británico que nuestro país importó.

Tras la crisis económica mundial de 1929 el frigorífico cerró sus puertas definitivamente, iniciando la lenta agonía del poblado que terminó desapareciendo al cabo de un tiempo.

-Vivienda del personal jerárquico del Frigorífico “Las Palmas”. Década de 1920-

-Sector de viviendas obreras en el Frigorífico “Las Palmas”-

-Reunión de amigos y personal del Frigorífico “Las Palmas”. Década de 1920-

________________________________________________________________________________________________________________

Asociación Amigos del Museo de Zárate Quinta Jovita - Ituzaingó 278 – amigosmuseozarate@yahoo.com.ar