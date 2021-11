Los candidatos del Frente de Todos Daniel Poletti, Flavia Montivero y Gustavo Maidana visitaron el populoso Club Atlético Belgrano en compañía de sus autoridades para ver los avances de varias obras que la comisión actual viene desarrollando para mejorar la infraestructura de la entidad.

En pocos meses, menos de tres, se llevaron a cabo innumerables mejoras en un trabajo conjunto entre el Municipio, los asociados y las autoridades del club, quienes trabajan incansablemente para poder ofrecer a los asociados y vecinos de Villa Massoni óptimas instalaciones para este verano.

El club Belgrano es un emblema del barrio y derrama su influencia hacia otros barrios. Así pasan por él vecinos de Villa Angus, Barrio H y Zona Centro. Es un club que busca superarse y el esfuerzo de sus dirigentes es continuo y contundente.

“El municipio trabaja junto a los clubes de Barrio como este desde hace mucho tiempo”, manifestó Poletti, “y no solo para la foto de alguna elección. En mi caso, soy un férreo defensor del desarrollo de las actividades deportivas, en las que mayoritariamente participa nuestra juventud, evidenciando que no todo es malo, dando muestras que se puede convivir en una ciudad con diálogo y convivencia, siendo las actividades deportivas una herramienta fundamental”.

A su turno Gustavo Maidana resaltó el trabajo silencioso pero perseverante de toda la comisión directiva que luego de los peores momentos de la pandemia apuestan a superarse, aportando horas que le quitan a sus familias para brindarlas a la comunidad de Villa Massoni y de todo Zárate. “Nosotros queremos llegar al Concejo Deliberante para defender y estimular la participación del Estado, el impulso de políticas públicas inclusivas y tendientes a lograr cada vez más espacios públicos. Eso nos diferencia fundamentalmente de Juntos y sus candidatos, quienes pretenden llegar al HCD con la consigna de una ciudad para pocos, una ciudad del sálvese quien pueda. No hay propuestas, sino ataques permanentes a la gestión de Osvaldo Caffaro y muchas veces sus críticas arrastran a los vecinos que sí participan y construyen cada día, desde una institución o desde alguna ONG”, agregó el candidato.

A su turno Montivero marcó claramente las actitudes de unos y otros, “con los concejales del Frente de Todos construimos y seguiremos construyendo junto a toda la comunidad. No solo en el ámbito legislativo sino poniendo brazos para la participación e intervención en plazas y jardines, jardines que todavía el ex gobierno de Macri no construyó”.

“Hoy asistimos a una mentira más de Juntos, en este caso del candidato Alejandro Cracco que volvió a faltar a la verdad sobre la evolución de las obras que actualmente sí continúan en el Club Belgrano y que claramente pudimos ver”.

“El Candidato Cracco nuevamente falta a la verdad como anteriormente lo hizo con los problemas que tenía el Hospital Virgen del Carmen, no entiendo como sí pudo mirar para otro lado cuando Cambiemos (hoy Juntos) destruía la salud pública en la Argentina. No entiendo dónde estaba cuando la ex responsable del Hospital de Zárate abandonaba su dirección antes de tiempo y ahí hay que preguntarle a los actuales directivos en qué estado lo encontraron y la desidia que se dejó luego de 4 años de la Leona. Cracco no puede faltar a la verdad y tener actitudes payasescas y ensuciar a todos sin fundamento, eso le hace mal a la política y en definitiva a nuestros vecinos, por ello, para eso con nosotros que no cuente. A la función pública se llega para ser servidor público, para servir al otro, a la comunidad. Las payasadas al circo o al teatro, ahí quizás le vaya mejor” finalizó la candidata a edil.