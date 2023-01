Por Rodrigo González Miranda... Se está jugando en cancha del club Maipú las finales del torneo relámpago que organiza Unifiza, en horas de la mañana jugaron las categorías 2007, se enfrentaron Maipú vs El Dorado, ganando el local por 2 a 1. Luego la categoría 2008 entre Maipú va Central Brasil, ganando Central 2 a 0.

Esta tarde se cruzan las siguientes categorías:

2009 Central vs Maipú

2010 Dorado vs Protierra

2011 Central vs Ferro

2012 Ferro vs Central

2013 Malvicino vs Dorado

2014 Maipú vs Protierra

Hablamos con la presidenta de Unifiza y dirigente del club Maipú y esto nos decía:

"Contentos por estar ya en las finales del torneo relámpago que organizamos, aquí en el Club Maipú", señalaba Nuria Jacquet. "Por la mañana jugaron a partir de las 9, las categorías más grandes y a la tarde, desde las 17, lo harán las infantiles", añade.

"Ya estamos trabajando en lo que será el torneo oficial donde hoy por hoy hay diez equipos pero esperamos confirmación de varios de Campana, por ahí se nos complica jugar de noche porque no todos los clubes tienen iluminación pero le vamos buscando la vuelta", cuenta.

"Maipú hoy se encuentra bien- dice refiriéndose a la institución que preside - tenemos todas las categorías desde los mayores hasta las categoría 2016/2017 y en femenino primera división e infantiles también".

"En el femenino ya se están ultimando los detalles junto al Club San Miguel y que tendrá primera división en cancha de once e infantiles en cancha de siete. Tenemos muchas expectativas y todo los partidos serán nocturnos", manifiesta en relación a lo que viene.

"En la que hace a Unifiza estamos barajando ideas para el nuevo torneo, siempre buscando novedades para tratar de hacerlo más atractivo. No hemos tenido mayores inconvenientes con los arbitrajes ni en lo que hace a cumplimiento ni en el juego, aunque lógicamente descontentos siempre hay esto es fútbol", reseña la directivo.