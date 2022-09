El Fiscal confirmó que los resultados preliminares indican que la joven María Alejandra Abbondanza, murió por un traumatismo de cráneo provocado con un elemento contundente. Los padres de Agustín Chiminelli niegan haber sido partícipes del femicidio.

El padre de Agustín Chiminelli, principal acusado de matar a María Alejandra Abbondanza en Campana, confirmó en su declaración ante la fiscal de Ana Laura Brizuela que antes de que llegara la Policía al domicilio su hijo le había confesado el crimen.

Ante esta confesión aterradora familiares, amigos y vecinos continúan conmovidos por el femicidio de María Alejandra: "Es algo inentendible. Le puede tocar a cualquiera. Es una porquería esta persona. No tienen que nacer porque son dañinas para la sociedad", expresó con dolor Francisco Sarlinga, padre de la hija de Abbondanza en diálogo con Ari Paluch por la AM550.

En la entrevista Francisco confirmó que estuvo varios años de novio con María y que en dicha relación tuvieron a un hija que en estos momentos tiene 15 años que el día que la joven desapareció se encontraba en la casa: "María salió tipo cinco de la tarde a pasear a Pocho, le avisó a su hija, pero a las 10 de la noche cuando la fui a buscar me dice que su mamá no respondía los mensajes", explicó.

Pero la pregunta más importante en esta cuestión es como maneja este fatal desenlace la menor. Ante ello su papá respondió que le está explicando, hablándole, pero que por suerte "está entendiendo".

"A Agustín no lo conozco. Por lo que hablé, mi hija tampoco. Desconocemos por qué María entró a la casa y queremos saber", manifestó Franscisco quién también pidió que si sus padres son responsables cumplan con la "peor condena" junto al femicida.

El padre de la hija de María agradeció el rápido accionar de la policía para encontrar el cuerpo y a los vecinos por estar pendientes y ayudar para que la joven aparezca: "El perro, Pocho, fue el protagonista. Fue casa por casa. A las cinco de la mañana, apareció en la puerta de Alejandra manchado de sangre. Sabíamos entonces que Alejandra estaba en esa cuadra".

"Ojalá que Chiminelli se lleve la peor de acá hasta el último día. Tiene que ser cadena perpetua para toda la vida, no para 25 años. Es una porquería, ni en una película de terror ves algo así", expresó Francisco.

Por último, Sarlinga manifestó: "No tiene que volver a pasar. Lamentablemente María no va a volver y por eso no tiene que pasar nunca más. La sonrisa de Alejandra es lo mejor que me quedo".

Escrito por Micaela Cendra