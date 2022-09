Los tres acusados por el femicidio de María Alejandra Abbondanza, la mujer que estuvo varias horas desaparecida hasta que fue hallada descuartizada y quemada en el interior de una vivienda, están siendo indagados hoy por la fiscal de la causa, informaron fuentes judiciales, Ya compareció Liliana Esther Sánchez, madre del sospechado de ser el autor del tremendo crimen, que declaró "no saber nada".

En tanto, se supo que el pasado 10 de septiembre una expareja del joven ahora detenido realizó una denuncia en su contra en el Juzgado de Familia de Campana por violencia.

“El Juzgado dispuso una orden de prohibición de acercamiento para la casa y el lugar de trabajo de la joven, pero no llegaron a notificarlo a él porque el viernes pasado no fue localizado”, señaló a un pesquisa.

En tanto, otra expareja, de nombre Milena, realizó ayer un posteo en las redes sociales en el que describió a Chiminelli padre como un "psicópata",

“Siempre fuiste un psicópata y un manipulador disfrazado de nene bueno. Me hiciste la vida miserable mientras estuvimos vinculados y hay muchos testigos. Hasta de cuando te partiste una baldosa en la cabeza para que no me vaya con mis amigas", expresó la joven en su perfil de Instagram.

La ex del ahora detenido también hizo referencia a los padres del joven, quienes según ella "lo apañaban".

“Veían todo lo que hacías y me hacías pasar” y lo “apañaban por ser su único hijo, encerrándome en su casa porque si me quería ir el nene se ponía violento y si ya había roto cosas empezaba a volar otras por el aire”, agregó.

“Los tres son una porquería y espero que se caguen pudriendo. Me duele pero hace unos años atrás pude haber sido yo. Varias veces me vi muerta en manos tuyas Siempre supe lo que podías llegar a hacer vos y tus viejos. Estoy segura de que si muchas hablan, pasaron por el mismo calvario. Yo tuve un Dios aparte de poder zafar, pero María no. Espero que pagues todo", cerró la joven en su relato.

Las dos exparejas de Chiminelli ya fueron citadas por la fiscal Brizuela para declarar como testigos, al igual que otras personas vinculadas a la familia acusada.

Un investigador detalló que de la casa donde fue hallada María Alejandra, la Policía Científica levantó 288 muestras que serán analizadas para ver cuáles sirven para cotejos de ADN.

Agustín Leonel Chiminelli (24); su padre jubilado, Carlos Rubén Chiminelli (69) y su madre, Liliana Esther Sánchez (64), están acusados de “homicidio calificado”.