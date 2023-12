"FANATISMOS" por Guillermo Rivelis

Amoz Os, escritor israelí (1939 - 2018) fue un incansable trabajador por la paz entre israelíes y palestinos.

Probablemente, estaría desconsolado por lo que está ocurriendo en las tierras que amó.

Y muy probablemente, estaría denodadamente trabajando en lo que considerara necesario.

Entre los libros que escribió, destaco “Contra el fanatismo” (Siruela,Biblioteca de ensayo 2003).

Reproduciré algunas de sus líneas.

“Creo que la esencia del fanatismo reside en el deseo de obligar a los demás a cambiar (...) El fanático es una criatura de lo más generosa. El fanático es un gran altruista. Quiere salvar tu alma, redimirte (...) El fanático de desvive por uno. Una de dos: o nos echa los brazos al cuello porque nos quiere de verdad o se nos lanza a la yugular si demostramos ser unos irredentos. De una u otra forma, el fanático está más interesado en el otro que en sí mismo por la sencillísima razón de que tiene un sí mismo bastante exiguo o ningún si mismo en absoluto”. (pp.26 y 27).

Y más adelante:

“En mi mundo, la expresión “llegar a un acuerdo, a un compromiso” es sinónimo de vida. Y dónde hay vida hay compromisos establecidos. Lo contrario de comprometerme a llegar a un acuerdo no es integridad, lo contrario de comprometerme a llegar a un acuerdo no es idealismo, lo contrario de comprometerme a llegar a un acuerdo no es determinación. Lo contrario de comprometerme a llegar a un acuerdo es fanatismo y muerte (...) Si hay un mensaje metapolítico en mis novelas, siempre es un mensaje, de una u otra manera, sobre cómo llegar a un compromiso doloroso, descartando la muerte, la imperfección de la vida descartando las perfecciones de la muerte gloriosa”. (pp. 92

a 94).

Poco se puede agregar acerca de la naturaleza del fanatismo.

Una naturaleza no “natural”, sino construida, tal vez desde las más tierna infancia y perversamente alentada por tendencias sociales y políticas que alimentan el odio que subyace al aparente amor y que plantean opciones que se definen como “todo o nada”.

En versiones de distinto signo ideológico manifiesto podemos encontrar expresiones del tipo “ es todo y si no, no es nada”.

Está muy claramente dicho por Amos Oz que el amor y el abrazo al subordinado, al seguidor, a quien acata se transmuta rápidamente en odio y mano dirigida a la yugular (metáfora, o no) si esa otra persona muestra su desacuerdo o, simplemente, explícita una duda.

Ese otro subordinado “completa”, “da sentido” a la vida del fanático que tiene grandes dificultades en sostenerse a sí mismo y a sus zonas de vulnerabilidad.

Por eso, el desacuerdo será sentido como traición y abandono.

Ante la postura fanática de una persona o grupo, lo peor que puede hacerse es enfrentarla con otra postura fanática de signo contrario, o distinto.

Muy probablemente, se estaría posibilitando y favoreciendo escenarios bélicos extremos o de diferentes tipos de nocivos enfrentamientos.

No es fácil, en caso de ser posible, llegar a construir compromisos y acuerdos con quién o quiénes se posicionan fanáticamente.

Eso no implica que la opción sea la aceptación de esa realidad generada por el fanatismo.

En todo caso, se podrán promover manifestaciones y expresiones de distinta índole que muestren el desacuerdo.

La muestra de desacuerdo, de forma lógica, racional, decidida, conjunta, es una forma de construir un acuerdo consistente en la puesta en evidencia del desacuerdo sin connotaciones fanáticas.

Es elegir el dolor del compromiso, las imperfecciones de la vida por sobre las perfecciones de la muerte gloriosa

Planteé en una nota ayer que los seres humanos queremos ser felices.

El fanatismo y, más aún, los enfrentamientos fanáticos son claramente inapropiados para el sentimiento y el despliegue de felicidad.

Expresé, como otros autores antes, que “los seres humanos somos libres entre seres humanos libres y somos felices entre seres humanos felices”.

El fanatismo, más allá de algunas proclamas, no sólo no favorece, sino que inhibe las condiciones humanas de libertad y felicidad.

Interpreto el ”contra” del título del libro de Amoz Os respecto del fanatismo como “superar” el fanatismo.

Las expresiones manifiestamente fanáticas son, en definitiva, la exacerbación escandalosa de una tendencia que, más o menos encubiertamente y en muy menores dosis, circula en el seno de la sociedad y en las mentalidades de nosotros, seres humanos.

Es, por eso, una tarea a la que estamos todos convocados.

No para espantarnos con temor o adherir subordinadamente.

Sino para descubrir, reconocer ideas e intenciones subyacentes, tratar de entender y comprender y definir con racionalidad los criterios con los que queremos vivir.