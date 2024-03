Facundo y Hugo Conte brindaron una charla previa a la llegada del Voleibol al DAM de Zárate

Horas antes de que los Cuartos de Final de la Liga Argentina de Voleibol se jueguen en el Estadio DAM de Zárate, padre e hijo referentes del Voleibol argentino, brindaron una charla en el Forum.

Con buena presencia de público amantes del deporte y del voleibol, los Conte acompañados del periodista José Montesano se llegaron hasta el Forum Cultural para hablar de su deporte y de lo que mañana comenzará a jugarse en el DAM.

“Estamos jugando muy cerca de casa y nos sentimos locales, va a haber mucha gente apoyando y esperamos que sea un lindo espectáculo. El estadio esta muy bueno y esperamos que esté lleno” dijo Facundo jugador del Club Ciudad de Buenos Aires que estará jugando en Zárate.

Por su parte su padre Hugo Conte, figura del Voley mundial, comentó: “Con José Montesano vamos a estar acá relatando para TyC Sports esto que es un momento muy importante para los 8 equipos que llegaron hasta esta instancia de la Liga. Esta muy bueno para el Voley venir a jugar a Zárate, nos encontramos con una organización muy buena y seguro van a ser 4 días estupendos”.

La actividad en el DAM comenzará el jueves 7 a las 19:00 hs donde se disputará el primer partido entre UPCN San Juan vs. San Lorenzo y a las 22:00 hs. con transmisión de TyC Sports jugarán Ciudad de Buenos Aires vs. Boca Juniors. El viernes se enfrentarán Policial de Formosa contra Defensores de Banfield y luego Monteros vs. River Plate.

El sábado desde las 13:30 hs. comienzan los partidos repitiendo las llaves ya que se juega al mejor de 3; el domingo dependiendo de los resultados se pueden llegar a disputar 4 partidos y en caso de darse los resultados estirarse los encuentros hasta el día lunes.

Las entradas estarán a la venta a través de passline y una boletería en el estadio, la entrada permite ver los partidos que se jueguen durante el día.