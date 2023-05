Fabricio Henricot: "Es muy difícil que la gente y nosotros mismos no nos ilusionemos, pero hay que tener los pies sobre la tierra"

El arquero del CADU dio sus sensaciones luego del triunfo sobre Agro y habló sobre el gran momento del equipo. “No tenemos que desviarnos del objetivo”, afirmó el 1.

El sábado, en condición de local, Defensores Unidos consiguió una importante victoria al vencer 2-0 a Agropecuario. Con este triunfo, el Celeste quedó como uno de los líderes de la Zona A, junto al Sojero y San Martin de San Juan. Fabricio Henricot, guardameta del elenco de Zárate, dialogó exclusiva con Solo Ascenso y analizó lo que fue el encuentro contra los de Carlos Casares.

“Fue un triunfo importantísimo. Después de la derrota de la semana pasada, teníamos que validar nuestra localía, seguir demostrando que acá somos fuertes. Jugamos contra un equipo que tiene una jerarquía y un funcionamiento muy bueno. Creo que hicimos un partido muy correcto y son justos los tres puntos para nosotros”, comenzó el 1.

Y agregó: “Tal vez nuestra pelea es otra, pero sabemos que una cosa no va a llevar a la otra. Nosotros en principio queremos mantener la categoría y creo que con este funcionamiento y esta entrega puede llegar algo más, pero no tenemos que desviarnos del objetivo. Es muy difícil que la gente y nosotros mismos no nos ilusionemos, pero hay que tener los pies sobre la tierra”.

En el encuentro se dio un momento clave cuando, a los 41 minutos del primer tiempo, Marcelo Herrera vio la roja y Agropecuario se quedó con 10 jugadores. “Con lo parejo que es el fútbol hoy, tener un hombre demás cambia todo, por suerte lo tuvimos a nuestro favor. Pero al margen de la expulsión, creo que hicimos un partidazo, tal vez de los mejores del campeonato”, indicó.

Cuando el CADU ya estaba ganando 2-0, el arquero fue importante tapándole un remate a Mauricio Asenjo. “Todos conocemos a Asenjo, sabemos la categoría de delantero que es y la jerarquía que tiene, pero por suerte el duelo fue para mí. Siempre estoy para ayudar y aportar al equipo”, manifestó.

El próximo domingo, Defensores Unidos buscará seguir siendo líder cuando enfrente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. “En su cancha se hacen fuertes, así que nosotros empezaremos a trabajar pensando en ese partido”, concluyó Henricot.