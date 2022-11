En la mañana del miércoles la UDAI Anses Zárate desarrolló un nuevo operativo de asesoramiento general en la Asociación de Jubilados y Pensionados de Lima (AJIPLI).

Específicamente se atendieron consultas relacionadas a jubilaciones, pensiones, crédito, Asignación Universal, presentación de libreta, clave de seguridad social, refuerzo alimentario, entre otros beneficios que brinda el organismo.

“Fue un operativo exitoso, atendimos a 250 personas, trabajamos muy cómodos, fue todo muy dinámico, muy ágil, muy bien organizado, agradezco a todos los ciudadanos limeños por su respeto y educación y al grupo de agentes que me acompaña en el desarrollo de cada operativo de Anses va a tu barrio” expresó la Jefa de UDAI Anses Zárate, Alejandra Berni. En ese sentido agregó “por el refuerzo alimentario se acercaron 100 personas de las cuales fueron aprobados 21 y rechazados 44, mientras que el resto tiene que gestionar el CBU para volver a tramitar el refuerzo”.

Con respecto a los rechazados del refuerzo alimentario “la mayoría fue porque percibían la Asignación Universal por Hijo, los adultos de 18 a 24 años fueron rechazos por el socio económico del grupo familiar” remarcó Alejandra Berni y puntualizó que también “se entregaron los turnos del Certificado Médico Obligatorio de las Pensiones no Contributivas, se realizó la presentación de libretas donde se controla la educación y salud del o los menores ya que durante la pandemia no fue necesaria la presentación de la misma, de esta manera cobrarán el 20% retenido del año anterior, el tiempo para presentar la libreta es hasta el 31 de diciembre”.

La funcionaria de Anses en Zárate recordó que el nuevo refuerzo alimentario está destinado a “aquellos adultos mayores de 18 a 64 años de edad inclusive que no tengan un trabajo formal, que no tengan ningún beneficio nacional, provincial o municipal, obra social, ni prepaga, Progresar, Potencia Trabajo, Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y subsidio por desempleo, que no hayan utilizado la tarjeta de crédito, no haber comprado dólares y no haber tenido movimiento de la cuenta en los últimos dos meses; a los adultos de 18 a 24 años se les realiza el socio económico del grupo familiar”.

Para concluir la Jefa de UDAI Anses enfatizó que “cada 15 días se realizarán operativos en la ciudad de Lima dado que de esta manera Anses está cerca de cada ciudadano”.

Quienes cumplan con los requisitos solicitados, a través de Anses, se abonarán dos cuotas de 22.500 pesos en los meses de noviembre y diciembre llegando a un total de 45 mil pesos. Tienen tiempo hasta el 14 de noviembre para inscribirse a través de la página web Mi Anses con su CUIL más clave de seguridad social o presentándose de 08hs a 13.30hs en la oficina de Anses Zárate, ubicada en calle Brown 139.