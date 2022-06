El Lic. ALMARA CRESPO, Esteban y la Doctora CORNEJO, Laura., presentan este Documento de estudio en y sobre la Ciudad de Lima, es una Localidad de la Provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros de Capital Federal, su territorio comprende desde el Arroyo Paso Ancho hasta los limites con Alsina y desde el río Guazú hasta los limites de San Antonio de Areco.

Los datos recogidos de 3.890 participantes a través de encuestas en forma telefónicas, presenciales en los hogares, por redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter.), y con aplicaciones móviles (WhatsApp, Viber y Telegram) y además trabajamos nuevamente con una herramienta de trabajo, Focus Group que es una técnica cualitativa de investigación. Además, agradecemos la ayuda técnica y objetiva de dicho trabajo a: AVANI G. DILGER, fundadora (Founder and Executive Director) "NATURAL HIGHS". MEd, MA, LPC,BC-DMT, CACIII, ADS., is a Licensed Professional. Colorado-EEUU y a los Técnicos del Sedronar "Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina"

En este marco, los datos registrados de 3.890 participantes relevados para hogares urbano, rural e isla, en el periodo del 1 de Enero al 15 de Junio 2022.

El financiamiento de este trabajo como de los anteriores fueron sustentados por nuestro peculio, además de muchas horas de trabajo gratuito de los colaboradores. También, agradecemos la colaboración y ayuda de la Fundación

El Estudio Local sobre Consumo de Marihuana Recreativa en población de12 a 65 años, cuyo principal objetivo es obtener información actualizada sobre la magnitud del consumo y abuso en la Ciudad, los diferentes patrones de uso, el perfil sociodemográfico de los usuarios, como así también indagar sobre la percepción que la sociedad tiene sobre del riesgo del consumo recreativo de la Marihuana Recreativa y su vulnerabilidad en cuanto a la exposición al ofrecimiento de forma muy fácil de la Marihuana. Estos datos, conforman una información relevante sobre el tema. De esta forma, Lima puede comparar datos Nacional, Provinciales y Locales en población general sobre consumo de Marihuana Recreativa.

En el ámbito de Recolectar Datos, la población objetivo puede diferenciarse según el nivel que ocupe en una escala que va desde la población en general, grupos de riesgo, grupos usuarios experimentales, usuarios abusadores hasta la población que presenta síntomas de dependencia o adicción al consumo de Marihuana Recreativa. Dónde se localizan según espacios territoriales, qué características sociales tienen (nivel socioeconómico, edad, sexo, nivel de educación, etc.) y cuáles son los patrones de consumo que manifiestan.

El estudio tiene como limitación no detectar suficientemente consumos de Marihuana Recreativa en grupos de población y puntos geográficos específicos (barrios, calles, domicilios particulares, etc).

Hemos decidido hacerlo público, en forma sencilla y practica de comprenderla. Los datos arrojados por dicho trabajo de estudio, dejando muy en claro que los datos y el trabajo se publican en forma neutral y en crudo, sin dar ni mencionar ningún tipo de opinión al respecto de los datos arrojados. Para que Ustedes mismos pueden evaluarlos y sacar sus propias conclusiones, sin ser nosotros quienes deban bajar algún tipo de alineamiento o ideología.

Introducción

El estudio ofrece tasas de caracterización del consumo, evolución, aceptación social, algunos motivos por la cual él/la individuo consume (no justificando), entre otros menesteres de la Marihuana Recreativa.

El objetivo del presente estudio es, por un lado, describir y explicar la evolución del consumo recreativo de la Marihuana. Por otro lado, explorar los niveles de exposición y aceptación social de dicha actividad en la Ciudad de Lima y los nuevos husos de elaboración gastronómica con la Marihuana.

Y, por último, analizar el modo en que está actividad recreativa afecta el bienestar y la salud mental de las personas activas o pasivas. Y las consecuencia para el desarrollo de una Ciudad prometedora. Para ello, es necesario analizar dicha actividad desde un abordaje amplio, que considere distintos aspectos y niveles de referencia, a fin de alcanzar una descripción lo más exhaustiva posible.

La misión del trabajo ESTUDIO LOCAL EN POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS SOBRE CONSUMO DE MARIHUANA RECREATIVA, es estudiar uno de los motivos principales de lo que limitan el desarrollo de nuestra Juventud y Pre adolescentes en nuestra amada Ciudad de Lima. Y no olvidando que dicha actividad recreativa también podría limitar al desarrollo social de nuestra Ciudad. Desde esta mirada, el informe busca brindar un aporte con el fin de estudiar de manera sistemática la problemática.

En los últimos años los aspectos socioeconómicos, el estilo de vida de las personas, así como las tradiciones y los patrones de conducta han ido modificándose a un ritmo de cambio atribuible al cambio social. Por lo dicho, está actividad recreativa impacta a todos los sectores de nuestra sociedad y al mundo. No es particular del sexo, clase social, edad, una raza, color, preparación académica, área residencial, ni de un sistema político, económico y social en particular. Es un problema multifactorial y complejo, donde se ven implicados aspectos que atraviesan la salud, lo psicológico, lo social, lo económico, lo legal y lo político.

Asimismo, por último, corresponde hacer una última aclaración: dado que los datos que se presentan surgen de encuestas poblacional y entrevistas bajo Focus Group, y no de una indagación bajo un encuadre médico, las estimaciones generadas deben considerarse como un dato aproximado.

Según, en el ámbito de la Convención Única sobre Estupefacientes y Convención sobre sustancias psicotrópicas de las Naciones Unidas, define al uso recreativo de drogas es el uso de una droga con la intención de crear o mejorar la experiencia recreativa. Las drogas comúnmente consideradas capaces de un uso recreativo.

Además, otra definición más sencilla: "Se llama así al uso de una droga con fines placenteros y en ambientes culturales donde esta droga está aceptada de forma consciente o inconsciente, más allá de su estatus legal . Esto no implica que con el tiempo la droga no llegue a crear dependencia, afectación orgánica y problemática en el desarrollo social".

En primer lugar, el estudio tiene como objetivo, obtener información actualizada sobre la magnitud del consumo y abuso de la marihuana, las diferentes formas de uso, el perfil sociodemográfico de los usuarios, como así también poder indagar sobre la exposición de la Marihuana Recreativa en la Ciudad de Lima.

En segundo lugar, 1) Conocer el nivel de exposición, acceso y riesgo del consumo de la Marihuana Recreativa en la Ciudad de Lima. 2) Determinar la tendencia en el consumo en la población. 3) Determinar la edad de inicio del consumo. 4) Estimar la tasa de dependencia del consumo. 5) Estimar la incidencia del consumo. 6) Determinar la prevalencia de vida del consumo. 7) Husos de elaboración gastronómica con la Marihuana. 8) Entre otros objetivos.

Por último, la población objetivo la constituyen las personas de 12 a 65 años que residen en zona urbana, rural, e isla. La muestra es probabilística y representativa del total de la Ciudad; permite además obtener datos representativos.

Diseño, Marco y Tipo de Muestreo

La elaboración del diseño muestral se realizó a partir de la definición de la Población Objetivo. Habiéndose realizado durante principio del año 2022 y culminando la primera quincena del mes de Junio 2022 (1 de enero al 15 de Junio), el diseño de la muestra fue hecho con información del colectivo ciudadano Limense de su límites geográficos de la Ciudad de Lima (su territorio comprende desde el Arroyo Paso Ancho hasta los limites con Alsina y desde el río Guazú hasta los limites de San Antonio de areco).

Se utilizó dicha información territorial, para armar el Marco de Muestreo que permitió la selección de las áreas donde se llevó a cabo las encuestas y los Focus Group. Se utilizó un muestreo trietápico (tres etapas), probabilístico en todas sus etapas, y estratificado en la primera etapa de selección.

PRINCIPALES RESULTADOS SOBRE LA EL CONSUMO DE LA MARIHUANA RECREATIVA

Total de Participantes: 3.890

Mujer: 45,3%

Hombre: 54,6%

Es la droga ilícita de mayor consumo en la Ciudad de Lima . El 15,7% declaró su uso; el 57,8% de las mujeres y el 42,1% de los hombres. El consumo creció en todos los grupos de edad, tanto en mujeres como en varones. Sin embargo, son las mujeres y los preadolescentes comprendidos entre los 12 y 17 años los que presentan las mayores tasas de consumo. En tanto les sigue el 26,9% de los adolescentes de 18 a 24 años.

La marihuana, luego del tabaco y del alcohol, es la sustancia con mayor tasa de consumo de alguna vez en la vida en la Ciudad de Lima (15,7%). Las tasas mayores se observan entre los Preadolecentes de 12 a 17 años con una tasa del 32,3%, con una del 26,9% entre los adolescentes de 18 a 24 años, y con una del 22,1% de jóvenes de 25 a 34 años. Entre las personas de 35 a 49 años la prevalencia de vida de consumo recreativo de la Marihuana desciende a 13,5%, y continúa descendiendo hasta alrededor del 5% de la población de 50 a 65 años.

En cuanto a la edad del primer consumo de marihuana, promedia los 12 a 24 años con más del 76% y apenas un 6% probó la sustancia recién después de los 30 años.

Los Preadolecentes y adolescentes (12-24años) resultan más precoces en el inicio del consumo de marihuana, si se compara con los jóvenes, cuya edad promedio de inicio se encuentra entre los 25 y 34 años.

El 12,8% declaró su uso en los 4 últimos años; el 69,7% de los varones y el 30,3% de las mujeres.

Entre aquellas personas que consumieron marihuana alguna vez en la vida, cerca del 48,6% mantuvo su uso durante los últimos 6 meses.

En cuanto al perfil de los consumidores actuales de marihuana recreativa, casi el 67,4% ha completado el secundario o bien ha superado ese nivel de instrucción y el porcentaje de ocupados supera el 69%.

Desde mes a mes se registra en promedio una tasa en alza del 0,7% aprox., siendo 1,5 veces más.

Sobre la frecuencia de consumo de estos consumidores, cabe destacar que el 16%, refirió consumir diariamente.

La intensidad de consumo observada a partir de la frecuencia de uso puede clasificarse en consumo experimental o de una sola vez; ocasional, si lo hizo algunas veces durante los últimos meses o algunas veces mensualmente y consumo frecuente, si es un consumo semanal, ya sea de varias veces en la semana o diariamente.

El consumo ocasional 56,6% y frecuente 37,2%. El consumo experimental representa un 6,2%. En el caso de los varones, asume mayor peso el uso frecuente disminuyendo el uso experimental y ocurre a la inversa entre las mujeres.

Entre los Preadolecentes y adolescentes el 18,1% tiene un consumo frecuente de la sustancia. Esta modalidad de uso es más característica de la población de 25 a 34 años, superando el 43%. En tanto, en todos los grupos de edad predomina el consumo ocasional.

En cuanto al perfil que sólo han tenido un uso experimental, el 64% son mujeres y más del 72% tiene entre 12 a 49 años. Aproximadamente un 62% de los usuarios ha completado sus estudios secundarios o bien se encuentra cursando o ha completado estudios superiores. Cerca del 87% son ocupados y un 23,2% presentaría algún indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas.

Por su parte los consumidores ocasionales, son mayoritariamente varones (67%) y es menor el rango de edad: cerca del 73% tiene entre 16 y 34 años. Alrededor del 78% ha completado el nivel secundario o bien ha superado ese nivel de instrucción. El porcentaje de ocupados se acerca al 73% y el 32% presenta algún indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas.

Finalmente, en el caso de los usuarios frecuentes, en su mayoría son varones 64,1% y poco más del 81% tiene entre 18 y 34 años. En cuanto al nivel de instrucción el 53% completó o superó el nivel secundario. Más del 48% está ocupado y alrededor del 38% presenta algún indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas.

Como resultado de la aplicación de la escala de un uso abusivo esta cifra representa el 21,8% de los consumidores del último meses y el 4,5% de población general bajo estudio.

Un aspecto muy importante de considerar es la edad del primer consumo de marihuana. Numerosos estudios epidemiológicos, sean nacionales o internacionales, confirman que cuanto más precoz sea su inicio (al igual que el de otras sustancias) más perjudiciales serán los efectos si se los compara con un inicio tardío.

Según los resultados de este estudio, por un lado es posible observar que los 12 a 18 años resultan más precoces en el consumo de marihuana comparados con los demás, cuya edad promedio de inicio se encuentra entre los 18 y 24 años. Es decir: a medida que desciende el rango etario también es más precoz la primera vez de contacto con la sustancia

Por otra parte, así como hemos hecho referencia a que el inicio precoz de marihuana se encuentra asociado con consumo más frecuente, los resultados también ponen de manifiesto la vinculación de la precocidad del primer consumo con consumos más intensivos y/o de abuso de dicha sustancia. Que entre quienes iniciaron su contacto con la marihuana a los 16 años o antes, casi 30 de cada 100 (28,5%) presentan consumo abusivo y más del 46% consume frecuentemente.

En tanto, entre quienes comenzaron a consumir a partir de los 25 años 6 de cada 100 presenta indicadores de abuso y aproximadamente el 19% lo hace con frecuencia. Claramente se aprecia que a medida que se retrasa la edad de inicio disminuye la frecuencia y se reduce el abuso del consumo.

Considerando la alta prevalencia de marihuana en la población bajo estudio y teniendo en cuenta la edad temprana en su consumo riesgoso, se calcularon riesgos relativos (y sus intervalos de confianza de 95%) mediante modelos de Regresión logística en tanto medida que permite cuantificar la influencia que tiene el consumo temprano. Se consideró además, el uso frecuente en la presencia de consumo abusivo de dicha sustancia.

Los resultados del análisis señalan que el riesgo de presentar patrones de abuso entre los consumidores de marihuana de los últimos meses es casi 4 veces mayor entre los consumidores precoces con respecto a los usuarios no precoces (RR= 3,730 IC95% = 3,693 - 3,767). Este riesgo no presenta diferencias significativas por género.

De igual modo entre la población que consumió marihuana el riesgo de presentar indicadores de consumo abusivo, es 5,8 veces superior entre quienes iniciaron tempranamente el consumo (RR= 6,683 IC95% = 6,470 – 6,904).

Abuso de marihuana recreativa y consumo de alcohol.

En este apartado se intenta describir la relación que tiene la presencia de alcohol con el consumo de marihuana, particularmente con el consumo abusivo.

En primer lugar, se puede observar en el último mes son significativamente superiores entre los que han consumido alcohol durante los últimos 6 meses comparadas entre quienes no.

Además, se observa que la prevalencia de consumo de marihuana también crece de acuerdo aumenta la frecuencia del consumo de alcohol entre los prevalentes. Así por ejemplo: entre la población que ha consumido alcohol con una frecuencia de una vez al mes o menos, cerca del 3% consumió marihuana en los últimos 30 días.

Mientras que cuando la frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas asciende a dos o más veces a la semana la tasa de consumo actual de marihuana es del 15,6%. Lo mismo ocurre con relación al abuso de tal sustancia: la tasa se incrementa según aumente la cantidad de veces que se consume alcohol en los últimos meses.

Mientras que entre la población cuyo consumo de alcohol no es problemático, esa proporción se reduce al 5,0%. Por otra parte, cerca del 12% de las personas con ingesta perjudicial de alcohol mantiene un uso abusivo de marihuana. Mientras que entre la población cuyo consumo de alcohol no es riesgoso, esa proporción se reduce al 0,8%.

El consumo perjudicial de alcohol es mayor entre los varones que en las mujeres, y también en ese grupo es donde se encontraron las prevalencias de abuso de marihuana más altas: la proporción es de un 9,6% mientras que entre las mujeres con consumo riesgoso de alcohol, dicha proporción es del 6,3%.

Dependencia

Para la medición de la Dependencia de marihuana se siguieron los criterios de la Clasificación Internacional de Enfermedades Décima Versión, CIE 10. Los seis criterios que establece el CIE 10 se operacionalizaron en 10 ítems o variables y se indagó a quienes consumieron marihuana en los últimos meses. Cuando la persona presenta 3 o más indicadores positivos, se define como Dependiente. Debido a que se trata de una encuesta poblacional y no de una entrevista bajo un encuadre clínico, esta medida debe considerarse como una estimación aproximada a la población con síndrome de dependencia a la marihuana.

El resultado de la aplicación de los criterios que establece el CIE 10, señala que del total de personas consumidoras de marihuana presentan signos y/o síntomas de dependencia. Cada 10 varones que usaron marihuana, aproximadamente 3 presentan al menos tres de estos síndromes. En tanto, entre las mujeres dicha relación es 0,4 de cada 10. Según los grupos de edad analizados, aproximadamente también 22 de cada 100 consumidores entre 12 a 34 años presenta estos indicadores. Entre los adolescentes de 12 a 17 años y los adultos de 50 años y más, la prevalencia de consumo de los últimos meses es cercana al 5%. Sin embargo el desarrollo de condiciones de adicción es mayor, en términos proporcionales, entre los más jóvenes en (15,8% vs 6,4%).

ALGUNOS RESULTADOS DEL FOCUAS GROUP

"Los relatos son profundamente reveladores, describen el esfuerzo que hay que hacer para lograr empatía a esta nueva manera de recreación en nuestra juventud", describe el estudio acerca de los testimonios recogidos.

Motivo por el cual llegaron a consumir:

El 58% revela que llegó a probar por insistencia y hasta presión de su círculo de amistad, el 22% por curiosidad y saber sus efectos, el 5% mencionó que observó a un integrante de la familia. El 10% para aliviar dolores emocionales, físico, sentimental, sicológico. El 5% para escapar de la realidad que sobre lleva en su hogar.

Como adquirieron la Marihuana Recreativa:

“Es increíble que hoy por hoy no lo sepas esto es Lima y aquí no conocemos todos, si no la conozco a esta piba o quiero algo lo busco por redes sociales y listo", es un testimonio de un Pre adolecente, uno de estos encuestados.

La mayoría admitieron que conocen alguien "el puntero", que se lo facilita o facilitó. Los que consumieron por primera y única vez, admiten que sus amigos le dieron para probar. Los que consumen diariamente, admiten tener su propio cultivo y cuando se le acaba la reserva compran al "puntero". Cabe mencionar que 36% lo adquiere por redes sociales o en las app de los celulares y la forma de pago mucha veces es por billetera virtual y poca veces en efectivo. Dando el lugar de delivery de Marihuana Recreativa a domicilio.

Por que este huso recreativo y no otros:

"En mi casa comemos con mis hermanos una vez por día y cuando nos da hambre tomamos mates o agua para llenar la panza..." "a mi no me alcanza para comprar ropa o botines..." "en los club de fútbol de Lima algunos tenes que pagar algo que inventan para tener plata también tenes que comprarte el equipo vos o ir bien comido a jugar..." "muchos se burlan de mi botines o zapatillas rotas o viejas..." , son algunos testimonios de estos encuestados. Vele mencionar que más del 78% realizan otras actividades recreativas y/o estudian y/o trabajan.

Por que cultivan y venden la Marihuana Recreativa:

"Es un buen negocio y cada vez va en aumento como el pan..." "vendo por que no tengo trabajo y es la única forma que tengo para comer yo y darle a mi familia..." "sino vendo marihuana tengo que salir a robar para comer..." "no consigo trabajo en ningún lado..." "gano más plata sin que me exploten en el trabajo..." son algunos testimonios de estos encuestados.

Tienen conocimiento si está actividad recreativa le produce algún tipo de daño:

El 75% tienen ignorancia sobre el tema de consecuencias. El 15% sabe, pero lo básico. 8% tienen mucho conocimientos de sus consecuencias y no les importa. Y por último, el 2% no les interesa saber mientras que ellos se alivianen momentáneamente.

Por último, y no menor hay que hacer un gran llamado de atención ya que personas domiciliadas fuera de la Ciudad de Lima están instalando nuevos productos gastronómicos realizados con Marihuana. Estimulando al mercado para su venta y fabricación en hogares particulares. Según mencionan el 3% de los entrevistados. Además, el consumo de marihuana está muy próximo a desplazar al tabaco. El consumo de marihuana recreativa entre 24 a 50 años subió hasta el 3,9%, reemplazando al tabaco en algunos entrevistados.

Estrategias Legal y Técnico Dra. CORNEJO, Laura

Área de Epidemiología Dra. SEGOVIA, Cristina

Coordinación General del Estudio Lima en Población de 12 A 65 años sobre Consumo de Marihuana Recreativa

Lic. ALMARA CRESPO, Esteban

Análisis y redacción de informe Lic. ALMARA CRESPO, Esteban

Colaboradores:

-13 encuestadores Limenses

-Doña AVANI G. DILGER, fundadora (Founder and Executive Director) "NATURAL HIGHS". MEd, MA, LPC,BC-DMT, CACIII, ADS., is a Licensed Professional. Colorado-EEUU

- Técnicos del Sedronar "Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina"