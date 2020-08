Por: Ariel Aristimuno https://www.mundoascenso.com.ar/… Gustavo Puebla, nuevo entrenador de CADU, habló acerca de su regreso a la institución de Zárate, del proyecto que tiene en mente y de la planificación en cuanto al trabajo.

-Gustavo, volves al CADU ¿Cuáles son tus expectativas?

-Estoy muy contento, muy agradecido a Dios fundamentalmente, estoy agradecido a todos por el apoyo, a mi familia. Estoy muy ilusionado con las ganas de volver a trabajar, vamos a poner nuestro proyecto en funcionamiento. La idea es que quede todo armado independientemente si entra la pelota o no.

-Si bien hay una fecha del regreso a los entrenamientos en el horizonte ¿Es difícil la planificación, teniendo en cuenta que aún no se sabe que torneo se va a jugar?

-La incertidumbre va a estar hasta que este “bichito” no se vaya. Hay que trabajar con inteligencia, más aún cuando no se sabe cómo se va a jugar, hay que ser pacientes y estar tranquilos, nosotros en el cuerpo técnico somos entre ocho y nueve integrantes. Si nos ponemos a pensar fríamente, estas situaciones son atípicas. A los entrenadores nos gusta mucho los partidos amistosos y no lo vamos a poder realizar, porque tenes que desplazar jugadores, es un tema. Vamos a tener que trabajar con creatividad. Esperemos poner a los jugadores en óptimas condiciones. El que logre estar más tranquilo, el que logre abrir las puertas que están cerradas va a tener el éxito.

-¿Es prematuro pensar en un formato de torneo, teniendo en cuenta que primero se está a la espera de volver a entrenar?

-Hay que tratar pensar en todo, yo creo que hay que analizar todo con mucha tranquilidad, va por ahí el camino, como se jugará el campeonato, con que jugadores podes contar, son muchas las variables en las cuáles hay que analizar para todo lo que se viene.

-Es una situación atípica sin dudas ¿Va a ser difícil la adaptación al protocolo?

-Y hay que adaptarse, imagínate que empecemos con los testeos y alguno da positivo, no es una.