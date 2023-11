Estela de Carlotto tras la victoria de Milei: "No vamos a dejar de buscar a nuestros nietos, que son desaparecidos vivos"

Por Ailín Bullentini... La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que le pedirán una audiencia a Javier Milei, como lo hicieron “con todos los anteriores” presidentes y recordó que Mauricio Macri fue el único que no las recibió. "Sabemos convertir el acongojamiento en fortaleza y constancia, pero nunca en claudicamientos", aseguró.

Estela de Carlotto está segura de una sola cosa: “Nosotras seguiremos buscando a nuestros nietos, no importa quién está en el Gobierno”. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo reconoció que los resultados electorales de anoche, cuando Javier Milei y Victoria Villarruel se convirtieron en la dupla presidencial por el 55.6 por ciento de los votos, fueron “un gran baldazo de hielo al corazón” y que hoy ya recuperó el “ánimo bien arriba”. Confirmó que le pedirán una audiencia a Milei, como lo hicieron “con todos los anteriores”.

Pieza fundamental de la red de organismos de derechos humanos nacidos en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia por los crímenes de la última dictadura cívico militar, y especial blanco de los ataques negacionistas de Villarruel, Carlotto aseguró que “no es momento de pesar, sino de seguir”. “Nos humillaron durante la campaña, pero ahora serán las autoridades del país. Nosotras siempre luchamos por la paz, por la Justicia y la verdad para nuestros nietos, su identidad que es un derecho. No vamos a dejar de hacerlo y les pediremos que nos acompañen”, remarcó en diálogo con este diario.

El voto democrático consagró anoche a “las ideas de la libertad”, un sintagma que esta mañana comenzó a ser cargado de sentido: privatización de YPF y medios públicos, derogación de la ley de Alquileres, por lo pronto confirmó el presidente electo. Pero también a una lectura del genocidio de la última dictadura que lo relee en términos de “guerra” con “excesos”, que detesta la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y que tiene de vice a Villarruel, hija de un militar retirado prodictadura y sobrina de un represor al que la vejez lo salvó de la cárcel. Carlotto no solo fue blanco de descalificaciones de Villarruel durante la campaña electoral. En septiembre pasado la tildó de “personaje siniestro”, durante 2017 en una declaración judicial en Tucumán, puso en duda su carácter de víctima de la dictadura y la catalogó de “madre de terroristas”.

Por todas esas razones, “entre todo lo demás que prometió hacer” Milei, a Carlotto los resultados electorales le cayeron “lógicamente como un balde de hielo al corazón”. Votó después del mediodía, tras regresar de la Patagonia, y luego se fue a su casa, en La Plata, a esperar novedades con sus nietas. El resultado, “no solo ese, sino tan abultado” en favor de la fórmula presidencial que encabezaron Javier Milei y Victoria Villarruel, “pegó fuerte”. “Sobre todo en mis nietas, que son militantes y no sabía cómo consolar, lloraban. Quedé paralizada en un primer momento, pero por suerte tengo el defecto entre comillas de liberarme de esa pesadumbre y de decir, hay que seguir”, definió.

“Lo que pensamos no lo vamos a cambiar porque esté en el gobierno alguien que nos detesta. Sabemos convertir el acongojamiento en fortaleza y constancia, pero nunca en claudicamientos”, evaluó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo: “No vamos a parar de buscar los nietos que faltan, no vamos a dejar de recordar que nunca más tienen que ser una realidad los centros clandestinos de detención donde torturaron y violaron a personas que luego fueron exterminadas tiradas al mar. Eso es prioritario de la memoria real de nuestro país, es de todos no solo de nosotras”, insistió.

Informó que este martes, la asociación que preside definirá en una reunión de comisión directiva los pasos a seguir, “el mensaje que queremos llevarle al nuevo presidente y a la vicepresidenta”. En ese sentido, confirmó que le pedirán una audiencia, como lo hicieron “con todos los anteriores”. El “único” que jamás las recibió fue Mauricio Macri. “Nos respondió por mensaje que estaba ocupado y nos mandó a hablar con (su ministro de Justicia Germán) Garavano”, recordó.

Las elecciones “se ganaron democráticamente” y “eso es garantía suficiente para dejar la desolación a un costado”, puntualizó la madre de Laura Carlotto, secuestrada embarazada durante la última dictadura y asesinada tras parir en cautiverio, en 1978. El hijo de Laura, el nieto de Estela, Ignacio Montoya Carlotto, restituyó su identidad en 2014. El el “bebé” apropiado y “recuperado” por la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo número 114. No obstante, “todo puede ser ahora”, advirtió. “Habrá que estar alerta y atentos, pero sabemos desde ya que vencernos jamás nos van a vencer. Jamás vamos a claudicar en buscar a quienes nos faltan, que son adultos que viven sin saber quiénes son y que tienen el derecho a saberlo, que son desaparecidos vivos. Y vamos a pedirle al Gobierno entratante que nos acompañe en esta búsqueda”, concluyó.