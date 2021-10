La Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento de Villa Smithfield y Barrio CAP comunica que:

Debido a los acontecimientos que son de público conocimiento en relación a la pandemia de COVID-19, ha decidido NO realizar este año la tradicional Feria de Navidad.

La No finalización de la pandemia y la tardía autorización de algunos eventos masivos al aire libre han afectado el proceso de organización de la misma. Además no creemos oportuno generar un foco de contagio al no tener aun las garantías de que ello pueda ocurrir.

Mediante este comunicado les pedimos disculpas a los feriantes que siempre nos acompañan, a los food-trucks que participan, al público en general que disfruta de nuestra Feria año a año, y les decimos que a partir del comienzo del nuevo año estaremos trabajando para la realización de la Feria 2022.

Muchas gracias.

Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento de Villa Smithfield y Barrio CAP.