Por Damián Mengual... En el marco de una nueva celebración del Día del Abogado, el presidente del Colegio de Abogados Zárate Campana, Dr. Marcelo Fioranelli, reflexiona sobre la actualidad de la institución que nuclea a cerca de 1000 profesionales del Derecho.

“Este 29 de Agosto nos encuentra cerrando una semana productiva en términos institucionales. Estamos reactivando el servicio de asesoramiento jurídico para los usuarios de la Cooperativa Eléctrica de Zárate, que se había suspendido durante la pandemia; y me pude entrevistar con el Ministro de Justicia Alak”, señala el Dr. Marcelo Fioraelli, presidente del Colegio de Abogados Zárate Campana (CAZC), distrito que nuclea también a Escobar y Exaltación de la Cruz. Las cuatro ciudades suman cerca de 1000 profesionales matriculados.

Fioranelli explica que se vio con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak este viernes 26 en Miramar, en ocasión del tercer Foro de Integridad, Transparencia y Ética Pública organizado en función de la redacción de un proyecto de Ley de Ética Pública para la provincia de Buenos Aires.

El presidente del CAZC acudió a Miramar en representación del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA), pero aprovechó la oportunidad para poner al tanto al Ministro de las necesidades de nuestro Distrito Judicial: “Hablamos de la posibilidad de recortar los plazos y avanzar de inmediato con la elevación de pliegos y posterior designación de Jueces, Fiscales y otros funcionarios que den solución al colapso del sistema judicial sufrido por nuestros colegiados y, por extensión, nuestros vecinos”.

-Dicen que la Justicia lenta, no es Justicia…

-Tal cual. Y entendemos que uno de los roles de nuestro Colegio es trabajar en eso. Por ejemplo, se avanzó bastante en la informatización del sistema judicial bonaerense, lo cual agiliza ciertas instancias administrativas respecto al pasado reciente y junto con el COLPROBA seguimos apoyando ese proceso de reconversión electrónica del sistema judicial bonaerense, que incluye por ejemplo la realización de audiencias virtuales y despachos electrónicos... pero también es cierto que continúa habiendo puestos vacantes en nuestro Distrito Judicial que no son cubiertos y tienen que ser subrogados, es decir: un mismo magistrado tiene que atender su trabajo y el de alguien más que ya no está y no es reemplazado; o nos pasa que luego de arduas gestiones logramos que se creen nuevos juzgados, y hasta conseguimos los inmuebles donde alojarlos, pero se dilata el nombramiento del personal para que efectivamente funcionen.

-¿Cómo encuentra este 2022 al Colegio de Abogados Zárate Campana?

-Todavía no se cumple el primer año de la inauguración de la remodelación de la sede del Colegio, lo que fue todo un hito en términos de funcionalidad, comodidad y tecnología disponible para nuestros matriculados. Verdaderamente, ahora es un espacio acogedor y que disfrutamos todos. El Colegio Zárate Campana fue creado en 1988, es una institución relativamente joven. Sin embargo, hoy ya nuclea a cerca de 1000 profesionales del Derecho, lo cual no es poco. Y si lo miramos desde una perspectiva provincial, podemos decir que cada vez tenemos más peso específico y protagónico porque, también, somos muy activos institucionalmente. Por ejemplo, somos líderes a nivel provincial por la cantidad de convenios que tenemos con instituciones y organismos públicos de nuestro Distrito, los cuales redundan y promueven el acceso a la justicia de los ciudadanos; y tenemos más de 10 Comisiones e Institutos activos; además de permanentes instancias de capacitación y una plataforma online a la que nuestros matriculados acceden mediante buscadores inteligentes a jurisprudencia, legislación y doctrina. Ejercer la abogacía implica una construcción continua y permanente… el abogado que no se capacita y actualiza, cada día que pasa es un poco menos abogado, por eso también ponemos mucho el foco en la capacitación organizando cursos, talleres y charlas.

-¿Cuál sería su mensaje para este nuevo Día del Abogado?

-Siempre hay cosas para mejorar. Pero nos veo como una institución en marcha, de puertas abiertas, plural y dialoguista, que busca contener y dar respuestas a las necesidades de sus matriculados; y siempre buscando que nuestros vecinos de Zárate, Campana, Escobar y Exaltación de la Cruz puedan tener un cada vez mejor acceso a la Justicia. Desde ese lugar, desearles lo mejor a mis colegas, profesionales que día a día trabajan en pos de una mejor abogacía y una mejor sociedad.