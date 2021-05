El Consejo Asesor de Salud creado por el Intendente Cáffaro se hizo presente en un nuevo abordaje integral sanitario, en el marco de operativo Detectar, que en esta oportunidad se realizó junto a la provincia, en Villa Angus. Además, en dicho abordaje se hicieron presentes las secretarías de Salud, Gabinete, Desarrollo Humano y Promoción Social, y la secretaría de Desarrollo Territorial Infraestructura.

En referencia al abordaje sanitario que el municipio viene realizando en diferentes barrios del partido, la Dra. Lorena Mattei, Subsecretaria de Estrategia Sanitaria señaló: “Empezamos la semana en Villa Angus. Vino la gente de provincia y estamos trabajando en conjunto, puerta por puerta buscando casos y personas que tengan síntomas, les contamos a nuestros vecinos de qué se trata el operativo, y sobre la importancia de la detección, y en caso que se detecte como en los otros operativos, estamos hisopando en el móvil de salud que tenemos en el lugar”.

“Nosotros hacemos un cuestionario de síntomas Covid, y en ese caso -porque como saben pueden ser positivos por criterio clínico epidemiológico, o por otra sintomatología- se define quien se hisopa y quien no, y se instruye a los pacientes de cómo sería el aislamiento y cómo hacer en la casa con los contactos estrechos. La idea es detectar casos y aislar, para poder contener la situación. Esta semana y la que viene vamos a seguir haciendo estos Detectar junto con Provincia y el Estado Municipal. La idea es aislar y contener, que el virus no siga dando vueltas, o sea, no esperar a que lleguen a los diferentes centros, ya sea porque la gente no se pueda acercar o porque minimizan, entonces de esta manera intentamos contener el virus aislando o vacunando. La gente está muy agradecida de que estamos yendo a los barrios, y entienden el por qué y se sienten un poco contenidos también de que estemos llegando a las casas”, concluyó Mattei.

Por su parte el secretario de salud, Dr. Marcelo Schiavoni, se refirió a la actualidad sanitaria en el partido en el comienzo de la semana, y expresó al respecto: “El fin de semana bajó mucho la cantidad de casos, si bien uno ve eso y piensa que es una ola de alivio sería un análisis equivocado. Las camas del hospital provincial están al 100%. La Clínica del Carmen tiene muy pocas camas libres y el único sanatorio de Zárate que hoy está con buena disponibilidad de camas es la Clínica Santa Clara que tiene una ocupación del 50%. Esto lo venimos diciendo día a día, hay que tener mucho cuidado en analizar índices por separado y no un análisis global. Vamos a esperar a este jueves la estadística de los 14 días en el cual hacemos un análisis completo y vamos a ver cómo estamos parados, por eso pedimos por favor a toda la población mantener las medidas de distanciamiento, cuidarse y tener mucha conciencia de la situación que estamos pasando”. Manifestó Schiavoni.

Es clave que la población se siga inscribiendo para recibir la vacuna.

“La vacunación es fundamental, es la única medida objetiva que hoy previene la aparición de formas graves en gran parte de la población. Evidentemente la única medida real y efectiva es la vacunación. La población general de 18 a 59 sin patologías está la mayoría inscripta, lo que nos falta son las poblaciones de riesgo que terminen de inscribirse para poder ser efectiva la campaña de vacunación, y eso desde mi punto de vista va a ayudar muchísimo a no tener saturado el sistema” dijo Schiavoni.

Desde el municipio se recuerda a la comunidad que, para inscribirse al plan provincial público, gratuito y optativo, deben acceder a la siguiente página, www.vacunate.ms.gba.gov.ar. De esta manera los interesados quedaran debidamente registrados, quedando así a la espera de su turno y poder recibir las dosis correspondientes