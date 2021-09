"Las pruebas de la muerte son estadísticas Y nadie hay que no corra el albur de ser el primer inmortal" (Jorge Luis Borges, poema "Alguien", 1965).

La estadística, devenida ciencia en sí misma, es un importantísimo instrumento para las investigaciones científicas y para la descripción y conceptualización de diferentes situaciones. Mediante la utilización de conjuntos de datos contribuye a obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidad. Para ello reúne, clasificando, hechos que tienen características comunes. El recuento y organización de los datos numéricos extraídos permite arribar a conclusiones (necesariamente relativas).

Los "porcentajes" constituyen una expresión de los estudios estadísticos.

Las estadísticas y los porcentajes no incluyen algo que, por otra parte, no tendrían por qué incluir. No incluyen la "singularidad".

La singularidad distingue a algo de otras cosas que pertenecen a su misma especie. La singularidad es lo que escapa a ese denominador común por el cual se agrupan cosas (objetos, sucesos, vegetales, animales, personas) en un mismo conjunto.

La singularidad supone diferencias (en el marco de las similitudes) y, muy específicamente si nos referimos a personas, vivencias, emociones, sentimientos, maneras peculiares de vivir esa "pertenencia" a un conjunto.

Se habla en Argentina de "porcentajes" (claramente aberrantes) de pobreza e indigencia.

Pensar en "la pobreza", en "la indigencia" puede permitirnos, a quienes no estamos incluidos en esos porcentajes, eximirnos de pensar "en", de imaginar "a" (en el sentido de formarnos una imagen) UNA persona persona pobre o indigente, UN ser humano revolviendo basura, UN niño sin alimentación necesaria, suficiente y adecuada y sin juguetes.

La singularidad nos interpela poniendo en juego la racionalidad articulada con la emoción. Nada fácil para quienes podemos embargarnos de sensibilidad. Pero mucho más difícil, grave, doloroso para el ser singular que vive una realidad lacerante.

Las cifras de fallecidos por covid, en nuestro país y en el mundo, son cifras. La "unidad" de esas cifras, el UNO, es una singularidad que ya no está y que involucra singularidades sufrientes por la pérdida.

Por eso (entre otras cosas) es que, en mi singularidad, me son tan incomprensibles, en la campaña electoral que atraviesa Argentina, algunas "bromas", desencarnados enfrentamientos y burlas, cierto aire triunfalista, sobreactuaciones de "preocupación", incitaciones violentas, gritos, repetición de slogans, falta de propuestas visualizables y accesibles.

Esto no quita que algunas intervenciones sean serias y expresen francas preocupaciones. No parece ser lo que predomina. O no "me" parece.

Los "porcentajes" de personas vacunadas con una y dos dosis (que automáticamente implican los porcentajes de personas no vacunadas con dos dosis y con una) son interpretados como un éxito por unos y como un déficit por otros.

La singularidad no conoce de porcentajes.

En este contexto, personalmente, no tengo dudas en la necesidad y conveniencia de ir a votar. Es posible que muchas personas se sientan cabalmente representadas por alguna de las listas, que otras personas se sientan parcial o muy parcialmente representadas y que a muchas otras les cueste mucho encontrar algún indicio de representación.

La abstención da lugar a que cada "fuerza" política pueda hacer de eso la interpretación que le resulte más conveniente.

El rechazo a la política (disimulado como rechazo a "los" políticos) ha sido siempre la marca en el orillo de dictaduras cívicas, militares y cívico - militares, que son también formas políticas.

Seguramente, en el cuarto oscuro, rodeado en esta oportunidad de protocolos por la pandemia, mi singularidad excederá los comunes denominadores que constituyen a cada oferta. No sería posible que estuviera contenida en alguna de ellas.

Mi singularidad hará un esfuerzo para remitirse a alguno de esos conjuntos de comunes denominadores o al común denominador de no optar por ninguno de ellos.

Lo importante es no olvidar dentro de ese espacio y más aún fuera del mismo, antes y después, la propia, única e irrepetible singularidad.

Y muy muy especialmente, no olvidar y no ocultar y ocultarse la singularidad del UNO (millones de UNOs) incesantemente mencionados y, lamentable, vergonzosa, real y profundamente, desconsiderados.