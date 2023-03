“Quiero felicitar al grupo de alumnos de 5°grado, porque este año no faltó nada de las cartucheras o las mochilas de ningún alumno”. Dixit la maestra de 5°grado de la escuela N°23 de nuestra ciudad.

He aquí a mi juicio algo inaudito, pero tal vez válido para estos tiempos, en mi época de estudiante en el mismo establecimiento nunca nos enseñaron a ser honestos, simplemente las maestras lo demostraban con su ejemplo y dedicación. No era un mérito, sino una obligación.

Este país, mi país, devastado por los corruptos que, como los nuevos ricos, son torpes y ridículos, y que perdona a los elegantes corruptores de siempre, se me hace como los parques de diversiones, con sus espejos deformantes que causaban gracia a los visitantes. Se veían grotescos, alargados y empequeñecidos. Y eso provocaba sus carcajadas. Lo mismo, creo, nos pasa ahora. Solo que los espejos no son deformantes, nos reflejan como somos, cómicos para los demás, patéticos para nosotros.

Si fuimos grandes, alguna vez, fue por la excelencia de nuestra educación pública. Todos éramos iguales, pobres y ricos, y los guardapolvos blancos nos indicaban, sin necesidad de discursos, que teníamos los mismos derechos.

Recuerdo que la directora que había sido maestra de mi madre vivía en un chalet en Villa Fox, y su casa era una de las más lindas de ese barrio. No era una gran cosa, pero tampoco era menos que la del médico. Parece que algo hoy se ha olvidado. Que una maestra es tan importante como un médico. Más todavía, porque a la maestra la necesitábamos todos los días, y al médico solo nos llevaban cuando teníamos fiebre.

No nos damos cuenta de que la peor enfermedad, la de la ignorancia, es crónica y nos persigue todos los días.

Creo que me estoy quedando solo, como tantas veces me ha pasado. No me conmueve la tristeza de un jugador de fútbol, aunque sea argentino y el mejor del mundo. Me gusta verlo jugar, y hasta me simpatiza. Pero no le agradezco su esfuerzo ni su pasión, ni me enternecen sus lágrimas, aunque sean sinceras.

Este muchacho cobra más de 3 millones de Euros al mes por su habilidad futbolera. Y una maestra, como la que me enseñó a leer y escribir y, mucho más que eso, a centenares de chicos de mi barrio nos hizo saber que es bueno ser una buena persona, debe sobrevivir con algo menos de 100 mil pesos mensuales. Eso sí que me hace lagrimear.

Me parece infame que discutamos si tendría que haber “Fútbol para todos” si no entendemos que es infinitamente más importante una buena educación para todos.

Sé que voy a contramano. Pero no me acostumbro a los espejos que nos deforman, que nos hacen creer que lo que vale más es tener el río más ancho del mundo, la avenida más larga del planeta, o tres estrellas mundiales en la camiseta.

Sé también que es una obviedad lo que voy a escribir: no es un seleccionado de fútbol el que nos va a salvar del país de los espejos deformantes. Es la educación.

Será una obviedad, pero pocas cosas son tan peligrosas como olvidar lo que debería ser obvio.