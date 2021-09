Escuela N°2 del Distrito Escolar N°8 en CABA. En el barrio Parque Chacabuco. Quien ha sido nombrado Director (por haber ganado un concurso para ocupar el cargo vacante por jubilación de la Directora) es una persona que en las redes sociales se ha manifestado haciendo apología de la última dictadura cívico-militar, abogando por el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, además de poner en evidencia un pensamiento misógino, discriminador y violento. Hace quince años que se desempeña como docente en escuelas públicas.

No me detendré a analizar en este espacio el funcionamiento actual del INADI y del Ministerio referido ni de las autoridades a cargo de los mismos porque no se trata de eso, sino de una concepción de vida.

Los padres que reclamaron porque sus hijos tienen a esta persona como Director de la escuela recibieron respuestas cuanto menos ambiguas de parte de las autoridades de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. No pueden removerlo de su cargo, dicen, y sugieren a los padres que traten de establecer un vínculo de acercamiento y acuerdos posibles.

No conozco la legislación vigente y por lo tanto no estoy en condiciones de opinar acerca de si pueden o no removerlo de su cargo. Sí, acerca de la posibilidad de un intento de establecer un vínculo y de generar acuerdos.

Cité, probablemente más de una vez, en estas entregas a Amos Oz, escritor israelí (no hace mucho fallecido), incansable trabajador por la paz entre israelíes y palestinos. Volveré a hacerlo:

"En mi mundo, la expresión 'llegar a un acuerdo, a un compromiso' es sinónimo de vida. Y donde hay vida hay compromisos establecidos. Lo contrario de comprometerse a llegar a un acuerdo no es integridad, lo contrario de comprometerse a llegar a un acuerdo no es idealismo, lo contrario de comprometerse a llegar a un acuerdo no es determinación. Lo contrario de comprometerse a llegar a un acuerdo es fanatismo y muerte (...) Si hay un mensaje metapolítico en mis novelas, siempre es un mensaje, de una u otra manera, sobre cómo llegar a un compromiso doloroso y la necesidad de elegir la vida descartando la muerte, la imperfección de la vida descartando las perfecciones de la muerte gloriosa." (Amos Oz, "Contra el Fanatismo", Siruela Biblioteca de Ensayo, pp. 92 y 94).

El problema se suscita cuando el fanatismo y las posturas extremas tornan imposibles los acuerdos.

No tenemos, a mi entender, aún una versión acabada, completa, podría decir "científica" de lo vivido en Argentina en la década de los '70 (para poner una época aproximada).

Personalmente, no estoy ni estuve de acuerdo en ese momento, siendo maestro de grado y estudiante de psicología, con los criterios y acciones de lo que se denominaban las "organizaciones armadas". Desde mi perspectiva política, anhelaba un cambio que diera acceso a una sociedad que, en mi consideración, fuera más justa e igualitaria, pero no concebía ese cambio como producto de una lucha armada. Más bien, opinaba y opino que "revoluciones" llevadas a cabo de esa manera, antes o después, reproducen muchos de los "males" que pretendían erradicar.

Pero lo que sucedió en nuestro país, un país ya sumergido en la violencia, adquirió dimensiones que aún tantos años después resultan indigeribles.

No es cuestión de mencionar lo que a esta altura todos sabemos. Sí, recordar la condena por delitos de lesa humanidad de muchas autoridades, funcionarios, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Hacer apología de lo actuado en tal sentido por miembros del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional es hacer apología de tales delitos.

La represión al delito es una prerrogativa del Estado Moderno. Tal como lo explica Max Weber (1864 - 1920), en el Estado Moderno (post Revolución Francesa) el Estado tiene el monopolio de la fuerza (lo que evita la "justicia por manos propias"). Y en ese sentido lo que hizo el Estado argentino entre 1976 y 1983 a través de muchas autoridades y miembros de las fuerzas armadas y de seguridad no fue "represión" sino delito. Porque el Estado podría haber "reprimido" sujetándose a ley lo que consideraba delito (acciones definidas como subversivas). Y no fue eso lo que hizo.

Alegó para proceder que se trataba de una "guerra". Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778), genial autor del "Contrato Social", manifestó que el Duque de Orleans no puede hacer la guerra contra sus súbditos. Porque la guerra es entre iguales. El Duque de Orleans, en todo caso, puede "reprimir" a sus súbditos y tendrá que hacerse cargo de las consecuencias.

Tal vez las autoridades educativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puedan explicar didácticamente (para hacer honor a la especialidad) cuál es la manera de conciliar y hacer acuerdos con alguien que, además desde una situación de autoridad (Director de la escuela), reivindica el accionar que reivindica y sostiene lo que sostiene.

Alegan, también, que el docente debe ser evaluado y considerado por lo que hace en el aula y no fuera de ella. Correcto. Pregunta: ¿se considera posible que una persona misógina, discriminadora, violenta, pueda "disimular" estas características dentro de un aula o en el ejercicio de una función directiva? No lo creo posible.

El acto educativo está atravesado por variables complejas. Me concentraré en una de ellas.

En todo acto de comunicación humana, según la perspectiva del Psicoanálisis, están operando, al menos, dos niveles. Uno, es el de lo que manifiestamente circula. Lo que se dice y se hace explícitamente. Desde este punto de vista, el docente "enseña" lo que se plantea enseñar.

Para ello despliega una estrategia que considera adecuada. Mantiene control acerca de lo que transmite. Seguramente, más control sobre lo que comunica digitalmente (las palabras que pronuncia) que sobre lo que comunica analógicamente (gestos, ademanes, tono de voz, postura corporal).

Ocurre que también en el vínculo entre docente y el alumno circula otro nivel de comunicación que podemos denominar "inconsciente". Es lo que el Psicoanálisis denomina "transferencia", una comunicación de "inconsciente a inconsciente" del cual no estamos enterados, pero produce efectos. Y particularmente, produce efectos en la persona menor (el alumno). Desde este punto de vista, el docente no transmite lo que se propone transmitir. Transmite lo que "es". E influye fuertemente en la constitución subjetiva del alumno no por lo que, reitero, se propone transmitir sino porque, lo quiera o no, le transmite lo que él "es". Inevitable y muy difícil de manejar.

Esto ocurre siempre. Una seria problemática de la educación y de la formación de formadores. Sería prácticamente imposible y además cargado de arbitrariedad ideológica, en caso de intentarse, determinar quién con su "ser" puede ejercer la docencia y quién no.

Entiendo que significa un importante avance en el trabajo educativo saber que esto sucede para que los docentes podamos aceptar que en algunas cosas que ocurren y nos sorprenden o nos parecen ajenas, estamos, en realidad, incluidos.

Un programa de televisión del año 1970, "El monstruo no ha muerto", hacía especial referencia a la persistencia, más o menos encubierta, del nazismo y sus procedimientos.

Escribí en el libro "Lo semejante" (página web http://www.guillermorivelis.com.ar):

"Una línea fundamental de este trabajo es considerar que los seres humanos, todos nosotros, estamos 'hechos' con los mismos componentes.

Podemos encontrar variaciones culturales muy importantes, diferencias históricas en el interior del desarrollo de cada cultura y, también, grupales y personales en cada presente. Pero hay denominadores comunes que nos permiten identificar como 'humanos' a individuos de diferentes culturas, épocas, sectores sociales, grupos, familias. A esa identidad común me dirijo.

Identidad que nos constituye en seres de amor y también de violencia potencial o llevada a cabo. Identidad que nos confiere la posibilidad de felicidad y sufrimiento. Identidad que contiene Pulsiones y tendencias constructivas y des - constructivas.

En una cultura (la nuestra, por ejemplo) y en una época (la actual, también, por ejemplo), muchas personas trabajan y hacen por el 'bien' y otras actúan des - constructivamente, agresivamente respecto de los otros, usufructuando (porque suponen que es a su favor) lo que esos otros hacen, producen, realizan. La diferencia entre esas personas no es consecuencia de estar configuradas por elementos distintos (...)

El mérito de tantas personas (¡tantas!, aunque anónimas en su mayoría desde el punto de vista del reconocimiento público) no consiste en haber nacido distintas, en tener lo que otras personas no tienen o no tener lo que otros tienen, sino que reside en el esfuerzo constante para hacer prevalecer las tendencias constructivas, el amor, el reconocimiento del otro como semejante" (p.30).

Es necesario que estemos muy atentos y que definamos claramente hacia dónde queremos orientar nuestra vida. Porque todos tenemos potencialmente la cualidad del "monstruo". Y también tenemos la capacidad del bien, del amor, de la construcción.

Lamentablemente, si una persona fue Hitler es porque eso es una posibilidad de la especie humana. Y si una persona, afortunadamente, pudo pintar "Los girasoles", otra escribir "El Quijote de la Mancha", otra componer "El lago de los Cisnes", otra desarrollar la "Teoría de la Relatividad" y otras, tantas otras, entregar silenciosamente lo que pueden es porque todo eso también es una posibilidad humana. Se trata de decidir.

George Steiner escribió en "Lenguaje y silencio: "...somos cómplices de lo que nos deja indiferentes". (Gedisa Editorial, Colección Esquinas, Barcelona, 2013, p.76).

Rollo May (psicólogo existencialista, 1909 - 1994) escribió que lo contrario del amor no es el odio, sino la apatía.

Trabajemos hacia adentro de nosotros mismos para lograr hacer prevalecer nuestras tendencias amorosas y hacia afuera de cada uno para contribuir a construir una sociedad cada vez más alejada de lo monstruoso que se constituya en un ámbito de justicia y de paz.