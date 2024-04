"ESCRIBIR" por Guillermo Rivelis

Escribir es ponerse en contacto con zonas interiores de uno mismo.

Pensamientos, sentimientos, emociones, sensaciones…

No es nada fácil traducir en palabras esa vida interior.

Sólo logramos un balbuceo aproximativo.

Que no es poco.

Cuando publicamos lo que escribimos, nos exponemos.

Nos exponemos porque mostramos ese balbuceo que intenta referirse a nuestro mundo interno.

Nos exponemos porque abrimos nuestra visión del mundo y de la vida.

En la escritura siempre hay una elección.

Escribimos sobre algo y no sobre otra cosa.

Y también hay condicionamientos.

Condicionamientos que vienen de nuestra propia interioridad.

Condicionamientos dados por la realidad.

No hay escritura que no refleje los valores de quien escribe.

Valores de diversa índole.

Cuando escribí acerca de la marcha del 23 de abril y cuando escribí (ayer) acerca de la marcha ya realizada, volqué mis valores.

Valores sociales y políticos.

Que no significa partidarios.

Afortunada e inteligentemente, la marcha del 23 de abril reunió, en función de un importante objetivo común, a personas de distintas procedencias partidarias y a muchísimas personas sin pertenencia partidaria.

La marcha del 23 de abril remite a ideales de Domingo Faustino Sarmiento respecto de la Educación Pública y a la gran Reforma de 1918.

También a todo el trabajo realizado después y a todas las personas que bregaron por una Universidad Pública y de calidad.

Quien pretenda inferir mi pertenencia partidaria a partir de esas dos notas (u otras) se equivocará.

Sencillamente, porque no tengo ninguna pertenencia partidaria.

No porque me parezca mal o inconveniente, sino simplemente porque no la tengo.

Sí tengo ideología y valores.

Reitero, sociales y políticos.

Y muy especialmente éticos.

Si alguien quiere saber más acerca de mis ideas puede remitirse a la nota publicada por Enlace Crítico el 15 de febrero de 2024, que lleva por título “Sincerando(me)”.

Allí podrán leer entre otras cosas párrafos admirativos hacia el político argentino, fallecido en 1965, Alfredo Palacios.

He recibido “consejos” de ser más “vivo” y no exponer mi postura política.

La postura política se expone siempre.

No soy ni quiero ser “vivo”.

Soy y quiero ser honesto.

Carl Jung diferencia “astucia” de “inteligencia”.

Procedo con toda la inteligencia que me es posible.

Jamás con “astucia”.

La historia es un devenir complejo.

Se atraviesan distintos momentos.

La escritura como tantas otras expresiones puede ser usada para engañar.

O puede ser usada como instrumento para contribuir a mejorar la vida de los seres humanos y del planeta que la alberga.