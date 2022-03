Varios vecinos de Zárate se contactaron este miércoles con Enlace Crítico para referirse al sistema de turnos para tramitar las licencias de conducir en la ciudad y las dificultades para hacer el trámite.

"Es una tortura sacar un turno para renovar el carnet de conducir. Veo muchos comentarios en redes y desde mi experiencia propia intentando desde las 8 am intentando sacar un turno. La página se colapsó y automáticamente dejaron de estar disponibles. En la municipalidad no hay respuesta y en tránsito menos" relato uno de los vecinos, al tiempo que otro de ellos dijo: "nefasto el funcionamiento de los turnos para los registro de conducir".

"¿Qué pasa con los turnos de las licencias de conducir?, no te dan en ningún lado, nos están tomando el pelo, se burlan de la gente, tenes que entrar a las doce de la noche y ya no hay. ¿A quienes se los dan?, una verguenza, no trabajan, no te atienden, te dan un teléfono y nadie contesta. ¿Por qué la gente común tiene que padecer esto? Tienen que habilitar las oficinas... el cuento de la pandemia ya pasó" completó una mujer que atraviesa esta misma dificultad.