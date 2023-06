“Es una alegría ganar de local y seguir con nuestro invicto”

Por Diego Fernández...El goleador del conjunto de Villa Fox brindo sus sensaciones tras el triunfo sobre el Lobo y analizó a Patronato. “Es un gran rival que se amó para su vuelta a Primera”.

El sábado pasado, en condición de local, Defensores Unidos obtuvo los tres puntos al derrotar por la mínima diferencia a Gimnasia de Mendoza. Con este resultado, el CADU le ganó a un rival que también está en la pelea y no le pierde pisada al líder del torneo.

Javier Velázquez, autor del gol del ante el Lobo mendocino, analizó el encuentro.”Es una alegría enorme volver a ganar de local, seguir con nuestro invicto en Zárate y sacar diferencias sobre los rivales directos por la permanencia. Estamos bien, tratando de mejorar en algunos lugares que nos costó durante la primera parte”, comenzó el goleador del Celeste.

Sobre la jugada que derivo en el penal que luego convirtió, el Negro afirmó: “Es muy fino, hubo muchos a favor que no nos cobraron en otros partidos y jamás reclamamos nada. Mano es claramente, es sobre la línea por ende es penal, si se mira el video me tomo la cabeza porque creía que el árbitro no cobraba”.

El próximo fin de semana, Defensores Unidos visitará a Patronato con el objetivo de conseguir su segundo éxito consecutivo fuera del Mario Losinno. “Es un gran rival que se armó para pelear su vuelta a Primera, le está costando jugar doble competencia, pero seguramente peleará arriba”, concluyó Velázquez.